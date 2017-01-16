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Digor'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Digor İlçesi'nde bir sosyal paylaşım sitesinde PKK bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen E.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince Digor'da yapılan çalışmada, E.T.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla E.T.'nin İstanbul'da yakalanması için çalışma başlandı.

(IÇ-AA-Y)



16.01.2017 12:42:09 TSI

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