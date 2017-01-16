16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Digor'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:38
Digor'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Digor İlçesi'nde bir sosyal paylaşım sitesinde PKK bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen E.T. hakkında soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince Digor'da yapılan çalışmada, E.T.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla E.T.'nin İstanbul'da yakalanması için çalışma başlandı.
(IÇ-AA-Y)

16.01.2017 12:42:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çobanını korkutmak ve dikkatli olmasını sağlamak istemiş!
YEREL

ÇOBANINI KORKUTMAK VE DİKKATLİ OLMASINI SAĞLAMAK İSTEMİŞ!
Vali Doğan, Çıldır Gölü'nde atlı kızakla gezdi
YEREL

VALİ DOĞAN, ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAKLA GEZDİ
Atlı kayaklarla karda sörf
YEREL

ATLI KAYAKLARLA KARDA SÖRF
Selim TEOG sınavında ilçeler arasında yine birinci oldu
YEREL

SELİM TEOG SINAVINDA İLÇELER ARASINDA YİNE BİRİNCİ OLDU
Selim kaymakamından ev ziyaretleri
YEREL

SELİM KAYMAKAMINDAN EV ZİYARETLERİ