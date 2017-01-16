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Konyaaltı'nda Keman Orkestrası Konseri

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:38
Konyaaltı'nda Keman Orkestrası Konseri
Konyaaltı'nda Keman Orkestrası Konseri

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) keman eğitimi gören kursiyerler, Buket Güzel'in şefliğinde Keman Orkestrası Konseri'yle sahne aldı.
Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde keman, piyano, bağlama gibi derslere katılan kursiyerler kurdukları 'Keman Orkestrası' ile sahne aldı. Geçtiğimiz yıl ilk konserleriyle büyük beğeni alan Keman Orkestrası, bir birinden yetenekli 14 üyesiyle yeni yılın ilk konseri için sahneye çıktı. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi.
Buket Güzel'in şefliğinde Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Minik kursiyerler kemanlarıyla muhteşem bir performans ortaya koyarken, Burcu Söylemez ve Pınar Kadıoğlu seslendirdikleri solo şarkılarla geceye renk kattı.
O Ses Türkiye Yarışması'nın finalistlerinden Mehmet Yenigün ve Koray Polat ise sürpriz şekilde geceye katılan konuk sanatçılar oldu. Mehmet Yenigün ve Koray Polat, seslendirdikleri bir birinden değerli eserlerle izleyenleri mest ettiler.
(SÇ-SÇ-Y)

16.01.2017 12:42:15 TSI
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