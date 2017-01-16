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Çobanını korkutmak ve dikkatli olmasını sağlamak istemiş!

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:38
Çobanını korkutmak ve dikkatli olmasını sağlamak istemiş!

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Akyaka İlçesi'nde kendisine ait hayvanları otlatan çobanı korkutmak ve dikkatli olmasını sağlamak için hırsızlık yaptı.
D.K. kendi evinde ikamet eden ve hayvanlarının çobanlığını yapan İ.A.'ya ait kırma av tüfeği ile bir miktar para ve sigarayı çobanın evde olmadığı bir anda sakladı. Daha sonra eve gelen çoban İ.A. 1 adet tek kırma yivsiz av tüfeği, 10 paket sigara ve 350 TL. paranın yerinde olmadığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma yaptığı araştırmada olayın meydana geldiği evin sahibi olan D.K.'nın olayın meydana geldiği evde ikamet eden ve kendisine ait hayvanların bakım ve gözetimini yapan İ.A.'yı kontrol etmek amacıyla, İ.A.'nın evde olmadığını fark etmesi üzerine İ.A.'yı korkutmak ve daha dikkatli olmaya sevk etmek maksadıyla İ.A.nın oturduğu eve girerek İ.A.'ya ait olan 1 adet tek kırma av tüfeğini alarak evin arka tarafına attığı, ayrıca olay esnasında çalındığı belirtilen 350 TL.'ve 10 paket sigaranın evin içinde olduğu ve çalınmadığı ortaya çıktı.
Çobanını korkutmak ve dikkatli olmasını sağlamak için böyle bir şaka yaptığı ortaya çıkan D.K. ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadesi alınan D.K. daha sonra serbest bırakıldı.
(IÇ-AA-Y)

16.01.2017 12:42:46 TSI
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