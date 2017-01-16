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İdilli sporcunun başarısı



(Fotoğraflı)



Azad Mendeş

ŞIRNAK (İHA) - İstanbul Ataköy Aslı Çakır Alptekin Kapalı Atletizm Salonu'nda düzenlenen genç erkekler (U20) kategorisinde yarışan İdilli Adulselam İmuk büyük bir başarıya imza atttı.

Yapılan Türkiye salon şampiyonası 5000 metre atletizm yarışmasına bir çok farklı illerden koşucular katıldı. Yarışmayı farkla alan İmuk her zaman olduğu gibi yine birinciliği kimseye kaptırmadı. Daha öncede Gürcistan'da yapılan yürüyüş yarışmasında Avrupa 2'ncisi olan İmuk geçen sezon Pendikspor'da oynuyordu. İmuk'un bu sezonda ise Modafenspor kulübüne transfer edildiği belirtildi.

(AZM-AKK-S)



16.01.2017 12:45:56 TSI

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