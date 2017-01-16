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Bünyan Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:49
Bünyan Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
Bünyan Belediyesi Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Bünyan Belediyesi, Belediyenin tüm birimlerinde çalışan personelini İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirildi.
Bünyan Belediyesi hizmet binasında düzenlenen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sunum yapan İş Güvenliği Uzmanı Murat Uğur, mevzuatlar, kanun, tüzük, yönetmelikler ve uygulamaları hakkında bilgi verdi. Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında personele bilgiler veren Uğur, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret etti. İşveren ve işçinin sorumluluklarını da anlatan Uğur, kişisel donanım koruyucuları hakkında detaylı bilgiler verdi.Eğitim, soru cevap kısmıyla sona erdi.
Bizim için önemli olan çalışanlarımızın güvenliği
Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olacağını kaydeden Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Başkan Gülcüoğlu, işçilerden bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istedi.
(AÖ-Y)

16.01.2017 12:52:04 TSI
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