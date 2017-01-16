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Hastane yöneticilerinden, Kaymakam Kılınç'a ziyaret

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:56
Hastane yöneticilerinden, Kaymakam Kılınç'a ziyaret
Hastane yöneticilerinden, Kaymakam Kılınç'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Gemerek Devlet Hastanesi idarecileri 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Kaymakam Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selcen Karakaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlu Hemşiresi Selda Arı, Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Haluk Sarı'dan oluşan heyet 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlamak üzere Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç'ı makamında ziyaret etti.
Sağlık-Sen Gemerek İlçe Başkanı Haluk Sarı yaptığı açıklamada,"Gemerek Kaymakamımız Sayın Cuma Kılınç'ı sendika ilçe temsilciliğimiz ve hastane yönetiminiz adına hastane başhekimimiz Selcen Karakaş, başhemşiremiz Selda Arı ile ziyarette bulunduk. Sayın kaymakamımıza sıcak karşılaması ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.
(UY-SK)

16.01.2017 12:59:57 TSI
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