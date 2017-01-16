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Nevşehir TSO "Tek Durak Ofis" oluyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, büyük uğraş ve çaba sonucunda Oda bünyesinde Tek Durak Ofis kurulduğunu belirterek, bundan böyle şirket kuruluşlarıyla ticaret sicil harçlarının tahsili işlemlerinin Oda da yapılacağını açıkladı. Başkan Parmaksız, şirket kuruluşlarında üyelerin, tescil işlemlerini, banka ve notere gitmeden Oda da yapma olanağına kavuşacaklarının müjdesini verdi.

Parmaksız, "Ticaret Sicil Müdürü artık ana sözleşme ve imza beyannamesi tasdiklerini cüzi bir bedelle yapabilecek. Ayrıca hisse devir tescilinden alınan 341 TL'lik harç bedeli de kalkmıştır. Öte yandan TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harç Takip Sistemi yazılımı ile vergi daireleri tarafından alınan Ticaret Sicil Harçları da bundan sonra Ticaret Odaları tarafından tahsil edilecek." dedi.

Üyelerin talep ve önerilerini TOBB'un ilgili yerlere bildirmesi sonucunda Bakanlığın 'Şirket kuruluşunda Odaların Tek Durak Ofise Dönüşümü' konusunda harekete geçtiğini belirten Parmaksız, Maliye Bakanlığı 30.12.2016 tarihli ve 15 nolu Harçlar Kanunu Sirküleri ile Odalara şirket kuruluşları işlemleri ve ticaret sicil harçlarının tahsili konusunda yetki verildi." dedi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, "Türkiye'de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası gibi birçok odanın TOBB'a iletmiş olduğu sorunlar neticesinde, Bakanlıkla çalışmalara başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu noktada üyelerin sıkıntısına çözüm olmuş ve şirket kuruşlarındaki emek ve vakit kaybı ortadan kaldırılmıştır. Böyle bir sorunu çözüme kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, TOBB' un girişimleri ve Bakanlıklarımızın yapmış olduğu mevzuat çalışmalarında isteklerimiz dikkate alınarak, üyelerimizin menfaatine olan Şirket Kuruluşunda Tek Durak Ofis uygulaması kanun düzenlemeleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı içerisinde Tek Durak Ofis uygulaması ile daha birçok benzeri uygulama hayata geçirilecek ve üyelerimiz ile paylaşılacaktır." dedi.

(COŞ-SK)



16.01.2017 13:00:27 TSI

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