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Gaziantep 1. Amatör Küme

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:56
Gaziantep 1. Amatör Küme
Gaziantep 1. Amatör Küme
- Atletik Mekikspor: 0 - Yavuzelispor: 4

(Fotoğraflı)

Mahmut Genç
GAZİANTEP (İHA) - 1.Amatör A Grubu Futbol Liginde mücadele eden Yavuzelispor 2016-2017 sezonunun ikinci devresi, ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Atletik Mekikspor'u 4-0 yenerek yükselişini sürdürdü.
Geçen hafta Yavuzelispor Yavuzeli ilçe stadında oynadığı karşılaşma sonucunda rakibi Özyıldızspor takımını 3-1 yenerek liderliğe oturmuştu. Maçta kural ihlalı gerekçesiyle hükmen mağlup ilan edilen yeşil beyazlı takımın 3 puanı silinmiş ve Yavuzelispor liderlikten olmuştu. Silinen puanın ardından hafta sonunda Gaziantep Gazikent stadında saat:14:30'da Atletik Mekikspor ile karşılaştı.
Yavuzelispor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada, farklı kazandı. Maçta Yavuzelispor kalecisi Harun Demir başarılı kurtarışlarıyla seyircilerin beğenisini kazanırken, Yavuzelisporlu oyuncular, bir çok gol fırsatını da değerlendirdi. Oldukça çekişmeli geçen ilk yarı golsüz beraberle tamamlandı. Karşılaşmada gol perdesi 75. dakikada Yavuzelispor'lu Mahmut Yılmaz, penaltı vuruşunu gole çevirdi. Maçın 80. dakikasında Yavuzelispor'un kaptanı Mehmet Çelik'in pasıyla topla buluşan Ömer Altunbaş'ın attığı gol ile, Yavuzelispor rakibi karşısında 2-0'lık skorla farka gitti. Gol yağmurunun devam ettiği maçın 85. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Ömer Altunbaş kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak, skoru 3-0'a taşıdı. Maçın 90. dakikasında Mücahit Fatih Çelik'in kafa vuruşu ile maçın skorunu tayin etti.
Karşılaşma sonunda Yavuzelispor yönetimi ve futbolcular soyunma odasında uzun süre sloganlar eşliğinde galibiyeti kutlarken, karşılaşmada günün yıldızı ise Yavuzelispor'un kalecisi Harun Demir oldu. Başarılı performans sergileyen kaleci Harun Demir, taraftarlar ve takım arkadaşları tarafından alkışlandı.
(LO-SD-Y)

16.01.2017 13:00:27 TSI
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