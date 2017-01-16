YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel Yeni Hamle Temel Lisesinden öğrencilere yönelik sınav

Özel Yeni Hamle Temel Lisesinden öğrencilere yönelik sınav

- Dereceye giren öğrencilere burs verilecek



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Özel Yeni Hamle Temel Lisesi tarafından öğrencilere yönelik Seviye Tespit Sınavı (STS) yapıldı.

Pazar günü düzenlenen sınava öğrenciler büyük ilgi gösterirken sınavda dereceye giren öğrencilere burs ve çeşitli hediyelerin verileceği öğrenildi.

Öğrenciler Yeni Hamle Eğitim Kurumlarından burs kazanmak için kıyasıya bir yarış içine girerken yönetim tarafından yapılan açıklamada başarının ölçütünün hiçbir ödülle ölçülemeyeceği bu tür ödüllerin eğitim için araç olduğu vurgulandı.

(BT-SD-Y)



16.01.2017 13:01:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER