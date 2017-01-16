YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dilek'teki yol çalışmaları devam ediyor

Dilek'teki yol çalışmaları devam ediyor

- Başkan Çakır çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'nın kuzeyinde önemli ulaşım akslarından biri olan ve Malatya-Sivas Kara yoluna bağlanan Dilek Mahalle Yolunun standartlara uygun bir şekilde yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki yolun 4.5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz dönemlerde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan 3.5 kilometrelik bölümde ise dolgu çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yol hakkında bilgiler verdi. Ekiplere tatlı ikramında da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti. Dilek Mahalle yolunun, Kuzey Kuşak yolunun önemli bir parçası olduğunu belirten Belediye Başkanı Çakır, yolun şehir mezarlığı kavşağından, demir yolu köprüsüne kadar olan bölümünün geçtiğimiz yıllarda tamamlandığını, bu sezon içerisinde de geriye kalan 3.5 kilometrelik bölümü tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Yolun 7 metreden 30 metre genişliğine çıkarıldığını hatırlatan Başkan Çakır, "Yolumuz çift gidiş - çift geliş olacak şekilde planlandı. Şuan demir yolu üst geçidinin olduğu bölgedeyiz. Burada 5 metreyi aşan dolgu çalışmalarımız oldu. Toplamda 336 bin metreküp dolgu çalışması, 46 bin metreküp alt temel malzeme serimi, 11 bin metreküp taş duvar örme işleri yaptık. Devam eden altyapı çalışmalarının sonunda yolumuzu asfaltlayarak hizmete açacağız" dedi. Başkan Çakır, Dilek Mahalle Yolunun kent içi trafiği rahatlatacağı gibi transit geçişleri de rahatlatacağını belirterek, "Yolumuz Malatya'nın kuzey batısında, Malatya- Sivas Kara yolunun bağlantı yollarından bir tanesi. Bu yolumuz standartlara uygun hale geldikten sonra Malatya'nın batı çevre yolu biraz daha ferahlayacak. Bölgede bulunan Oto Galericiler Sitesi, Yaş Meyve ve Sebze Hali, Mahrukatçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesi, Demir-Çimento ve Mermerciler Sitesinin bulunması bu yolun yapılmasını elzem hale getirmişti. Yolumuz aynı zamanda kuzey kuşak yolunun da bir parçası. Tüm parçaları birleştirdiğimizde kent içi trafiği önemli derecede nefes alacak. Bölgemiz aynı zamanda Malatya'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri, bu yol daha sağlıklı büyümesinde önemli rol üstlenecek. Arkadaşlarımız yolu bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



16.01.2017 13:12:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER