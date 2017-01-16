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Esnaf için şehrin değişik yerlerine dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:10
Esnaf için şehrin değişik yerlerine dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi
Esnaf için şehrin değişik yerlerine dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından kentin çeşitli yerlerine öneri, dilek ve şikâyet kutuları yerleştirildi.
Kutuların Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yerleştirildiğini ancak tüm esnaflarla ilgili dilek öneri ve şikâyetlerin geldiğini belirten TESOB Başkanı Metin Kara, "Şu anda Ortahisar ilçemizde 15 adet öneri, dilek ve şikâyet kutusu yerleştirdik. Kutuların üzerinde İngilizce ve Arapça ifadeler de yer alıyor. Çalışmalarımızın daha verimli olabilmesi için vatandaşlarımızdan kutuları aktif olarak kullanmalarını, her türlü dilek, öneri ve şikâyetlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesinde yapacağımız çalışmalarda bu kutulardan gelen uyarılar bize yol gösterici olacaktır" dedi.
Başkan Kara, kutuların önümüzdeki günlerde diğer ilçelere de yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.
(BK-ÖS-Y)

16.01.2017 13:14:51 TSI
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