YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asansörlerdeki kırmızı etiketlere dikkat

Asansörlerdeki kırmızı etiketlere dikkat

- Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim:

- 'Can emniyeti için asansörlerin yıllık periyodik muayene zamanları geçirilmemelidir'



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmamasını istedi. Müdür Bitim, Piyasa Denetimi ve Gözetimi faaliyetleri kapsamında asansör denetimlerinin devam ettiğini ve apartman yöneticilerinin kırmızı etiketli asansörlerle ilgili muayenelerini yaptırmalarını istedi.

Bitim, 'Bina bitirildikten ve asansör firmaları tarafından asansör monte edildikten sonra belediyeden veya il özel idaresi mülkiyeti sınırları içerisindeyse ruhsatçı kuruluştan tescil edilmesi gerekiyor. Tescil edilmesi için asansöre monte eden firma ilgili kuruma başvuru yapıyor ve o kurumun imzalamış olduğu protokol çerçevesinde onaylanmış kuruluş ile irtibata geçiyor. Onaylanmış kuruluş olarak belediye TSE ile bu protokolü imzalamış durumda. Onaylanmış firma dediğimiz Bakanlığımızca onay verilmiş kuruluştur. Nitekim Bor Kontes Niğde TSE onaylanmış kuruluşa başvuruyor asansörü monte eden firma oradan randevu alıyor muayene için gerekli başvuruları yapıyor. Daha sonra onaylanmış kuruluşun yetkili teknik elemanları geliyor bu asansörü A'den Z'ye kadar tamamen denetliyor.''dedi.

Asansörlerde 4 adet etiketlemenin olduğunu ifade eden Bitim, kırmızı etiket almış ise bir asansör kullanılmaması istedi. Müdür betim konuşmasına şu şekilde devam etti ; ''Asansörlerde 4 adet etiketleme var. Kırmızı etiket, sarı etiket, mavi ve yeşil etiket. Kırmızı etiket almış ise bir asansör kullanılmaması gerekiyor tamamen güvensiz anlamına geliyordur. Dolayısıyla kırmızı etiket olduğu zaman onaylanmış kuruluş Belediye'ye bu kullanılmaması gerekir bunun mühürlenmesi gerekiyor. Yani bu ilk müracaatlarda da bu şekilde periyodik müracaatlarda da aynı şekildedir. Onaylanmış kuruluş bu asansörle ilgili bir kırmızı etiket raporu veriyor. Hazırladığı denetim raporunda tüm eksikliklerini belirtiyor. Bu eksiklikleri hem belediyeye hem asansör firmasına gönderiyor. Bu raporlar neticesinde de gerekli işlemler yapılıyor ve bunların belirli bir sürece içerisinde giderilmesi gerekiyor. Verilen süre zarfı içerisinde bu eksikliklerin giderilip etiketin mavi ve ya yeşil olması gerekiyor. Mavi etiket vurulmuşsa da güvensiz denilemez ama kullanılabilir belirli süre zarfı içerisinde bu etiketin de maviyi çevrilmesi gerekiyor. Normalde her yıl tüm asansörlerin periyodik muayeneye girmesi gerekiyor. Nasıl bizler arabamızı muayene götürüyorsak buda riskli bir şey olduğu için muayeneden geçmesi gerekiyor. Can emniyeti için asansörlerin yıllık periyodik muayene zamanları geçirilmemelidir. Özellikle vatandaşların kırmızı etiketli asansörlere dikkat etmesi ve kullanmaması gerekiyor. Eğer ki bu asansörler kullanılırsa binalarda bina yöneticisi sorumludur. Herhangi bir asansör kazası meydana gelirse bina yöneticisi hem adli hem idari yönünden sorumludur. Özellikle bina yöneticilerinin asansörleri faal durumda olması konusunda dikkatli olmalıdırlar.''

(YE-AÖ-Y)



16.01.2017 13:15:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER