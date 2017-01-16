16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Asansörlerdeki kırmızı etiketlere dikkat

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:11
Asansörlerdeki kırmızı etiketlere dikkat
Asansörlerdeki kırmızı etiketlere dikkat
- Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim:
- 'Can emniyeti için asansörlerin yıllık periyodik muayene zamanları geçirilmemelidir'

(Fotoğraflı)

Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmamasını istedi. Müdür Bitim, Piyasa Denetimi ve Gözetimi faaliyetleri kapsamında asansör denetimlerinin devam ettiğini ve apartman yöneticilerinin kırmızı etiketli asansörlerle ilgili muayenelerini yaptırmalarını istedi.
Bitim, 'Bina bitirildikten ve asansör firmaları tarafından asansör monte edildikten sonra belediyeden veya il özel idaresi mülkiyeti sınırları içerisindeyse ruhsatçı kuruluştan tescil edilmesi gerekiyor. Tescil edilmesi için asansöre monte eden firma ilgili kuruma başvuru yapıyor ve o kurumun imzalamış olduğu protokol çerçevesinde onaylanmış kuruluş ile irtibata geçiyor. Onaylanmış kuruluş olarak belediye TSE ile bu protokolü imzalamış durumda. Onaylanmış firma dediğimiz Bakanlığımızca onay verilmiş kuruluştur. Nitekim Bor Kontes Niğde TSE onaylanmış kuruluşa başvuruyor asansörü monte eden firma oradan randevu alıyor muayene için gerekli başvuruları yapıyor. Daha sonra onaylanmış kuruluşun yetkili teknik elemanları geliyor bu asansörü A'den Z'ye kadar tamamen denetliyor.''dedi.
Asansörlerde 4 adet etiketlemenin olduğunu ifade eden Bitim, kırmızı etiket almış ise bir asansör kullanılmaması istedi. Müdür betim konuşmasına şu şekilde devam etti ; ''Asansörlerde 4 adet etiketleme var. Kırmızı etiket, sarı etiket, mavi ve yeşil etiket. Kırmızı etiket almış ise bir asansör kullanılmaması gerekiyor tamamen güvensiz anlamına geliyordur. Dolayısıyla kırmızı etiket olduğu zaman onaylanmış kuruluş Belediye'ye bu kullanılmaması gerekir bunun mühürlenmesi gerekiyor. Yani bu ilk müracaatlarda da bu şekilde periyodik müracaatlarda da aynı şekildedir. Onaylanmış kuruluş bu asansörle ilgili bir kırmızı etiket raporu veriyor. Hazırladığı denetim raporunda tüm eksikliklerini belirtiyor. Bu eksiklikleri hem belediyeye hem asansör firmasına gönderiyor. Bu raporlar neticesinde de gerekli işlemler yapılıyor ve bunların belirli bir sürece içerisinde giderilmesi gerekiyor. Verilen süre zarfı içerisinde bu eksikliklerin giderilip etiketin mavi ve ya yeşil olması gerekiyor. Mavi etiket vurulmuşsa da güvensiz denilemez ama kullanılabilir belirli süre zarfı içerisinde bu etiketin de maviyi çevrilmesi gerekiyor. Normalde her yıl tüm asansörlerin periyodik muayeneye girmesi gerekiyor. Nasıl bizler arabamızı muayene götürüyorsak buda riskli bir şey olduğu için muayeneden geçmesi gerekiyor. Can emniyeti için asansörlerin yıllık periyodik muayene zamanları geçirilmemelidir. Özellikle vatandaşların kırmızı etiketli asansörlere dikkat etmesi ve kullanmaması gerekiyor. Eğer ki bu asansörler kullanılırsa binalarda bina yöneticisi sorumludur. Herhangi bir asansör kazası meydana gelirse bina yöneticisi hem adli hem idari yönünden sorumludur. Özellikle bina yöneticilerinin asansörleri faal durumda olması konusunda dikkatli olmalıdırlar.''
(YE-AÖ-Y)

16.01.2017 13:15:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYOR
3 bant Bilardo turnuvası sona erdi
YEREL

3 BANT BİLARDO TURNUVASI SONA ERDİ
Vali Peynircioğlu vatandaşı tek tek dinliyor
YEREL

VALİ PEYNİRCİOĞLU VATANDAŞI TEK TEK DİNLİYOR
Yabani kuşlar tedavi edildikten sonra doğaya bırakılıyor
YEREL

YABANİ KUŞLAR TEDAVİ EDİLDİKTEN SONRA DOĞAYA BIRAKILIYOR
Alzheimer hastaları Niğde belediyesi ile güvende
YEREL

ALZHEİMER HASTALARI NİĞDE BELEDİYESİ İLE GÜVENDE
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dan mukayeseli 8 yıl değerlendirmesi
YEREL

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI FARUK AKDOĞAN'DAN MUKAYESELİ 8 YIL DEĞERLENDİRMESİ
Niğde Belediyesi Temizlik İşlerine son model 6 araç alındı
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİNE SON MODEL 6 ARAÇ ALINDI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

Yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı
YEREL

YABAN HAYATI YEMLEME ÇALIŞMASI YAPILDI