YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 16 Ocak Basın Onur Günü'nde İHA muhabiri ödülü aldı

16 Ocak Basın Onur Günü'nde İHA muhabiri ödülü aldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmit'te ilk basın toplantısını düzenlemesi yıldönümü olan 16 Ocak Basın Onur Günü'nde İHA muhabiri Gürcan Yılmaz, görüntülü haber dalında 2.'lik ödülü kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı tarih olan 16 Ocak 1923'ün 94. yıldönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir dizi etkinlikle kutlandı. Etkinliklerin son gününde düzenlenen 3. Gazetecilik Yarışması'nda ise İhlas Haber Ajansı Kocaeli Muhabiri Gürcan Yılmaz, Murat Tosunoğlu Ödülleri Görüntülü Haber Dalı'nda ikincilik ödülüne layık görüldü. "20 yıllık eşini uykusunda kaynar suyla yaktı" haberiyle dereceye giren Gürcan Yılmaz, ödülünü Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gürol ve Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'ın elinden aldı.

İzmit Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve ev sahipliğini Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol'un yaptığı törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz ve diğer ilçe belediye başkanları ile basın mensupları katıldı.

Tören ödül alan basın mensupları ve katılan protokolün toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

(GY



16.01.2017 13:17:04 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER