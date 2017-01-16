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Büyükşehir personeli, engellilerle empati kuruyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline engelli farkındalığı eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda personele yönelik "Engelli Farkındalığı'' eğitim semineri verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiren seminere konuşmacı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Dilek Karaca katıldı. Görme engelli Karaca, bir engelli olarak çocukluğundan bu yana yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı. Karaca, bir personelin gözlerini bağlayarak kürsüye çıkmasını istedi ve bir görme engelinin yaşadıkların anlamaya çalışarak, empati yapmasını sağladı. Karaca, görme engeli vatandaşlara nasıl yardım yapılacağını da anlattı.

(İG-İÇ)



16.01.2017 13:21:52 TSI

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