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Akademisyenler sorunlara çözüm için araştıracak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:25
Akademisyenler sorunlara çözüm için araştıracak
Akademisyenler sorunlara çözüm için araştıracak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen 8 proje ile topluma daha iyi yaşam koşulları sağlamak, ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla bazı sorunlara çözüm arayacak. Yapılan araştırmaların beklenen sonuçları vermesi durumunda, projelerin patente dönüşüp ticarileşmesi bekleniyor.

Nano lifli akıllı yara örtüsü
Yürütücülüğünü Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Esra Karaca'nın yaptığı projeyle, yara iyileşme sürecinin takibi ve enfeksiyon oluşumunun belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek akıllı bir nanolifli yara örtüsü üretimi amaçlanıyor.

Stres durumunda besin alımı
Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özhan Eyigör'ün yürütücülüğünde gerçekleşecek projede, stres durumlarında besin alımındaki değişiklikler, kadın-erkeklerdeki farklılıkları temel tekniklerle deneysel düzeyde araştırılacak.

Çevre dostu tekstil üretimi
Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren'in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan projede, Türkiye'de tekstil sektöründe özel bir önemi olan pamuğun terbiyesinde ilk kez çok farklı bir yöntem kullanılarak çevre dostu tekstil üretiminin önü açılmış olacak.

Şeftali yetiştiriciliğinde yeni bir terbiye sistemi
Şeftali yetiştiriciliğinde verimi arttırıcı ve aynı zamanda işçilik maliyetlerini düşürücü bir terbiye sistemini elde etmeyi hedefleyen çalışmanın yürütücülüğünü Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ümran Ertürk yapacak. Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ve Dr. İdris Macit'in de yardımcı araştırmacı olarak yer alacakları çalışmada, iki önemli yetiştirici bölgesi olan Bursa ve Samsun'da ülkemiz koşullarına uygun olup olmadığı da incelenecek.

Zeytin ağaçlarına kompost gübre
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Başar'ın yürütücü olduğu, "Zeytin Budama Atıkları ve Tavuk Dışkısından Üretilen Kompostun Gemlik Çeşidi Zeytin Ağaçlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Farklı Sulama Programları Altında Belirlenmesi" konulu proje de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Proje sonunda, zeytin budama artıkları ve tavuk dışkısından üretilecek kompostun zeytin ağaçlarının verimi ile zeytin meyvelerinde kalite özellikleri üzerinde olumlu etkisinin görülmesi bekleniyor.

Çim bitkileri için toprakaltı sulama
Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hakan Büyükcangaz'ın yürüteceği "Yarı-Nemli İklim Koşullarında Farklı Sulama Düzeylerinin Toprak Altı Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Serin İklim Çim Bitkilerinin Gelişim ve Kalite Özelliklerine Etkileri" araştırılacak. Bu projede; toprak altı damla sulama yönteminin iki farklı serin iklim çim türü gelişim ve kalite özelliklerine etkileri, üç farklı sulama düzeyi ile test edilecek.

Organik kirleticilerin arıyla izlenmesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Esen'in yürütücülüğünde gerçekleşecek bu proje "Dış Ortam Havasında Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'ların) Arı/Arı Ürünleri ile İzlenmesi"ni içeriyor. Planlanan çalışmada Bursa İli sınırları içinde yer alan iki farklı özellikte (Yarı kentsel, endüstri), ticari olarak arıcılığın yapıldığı noktalardan aktif ve pasif hava örneklemesi yapılacak ve PAH, PCB ve OCP türleri analiz edilecek.

Alabalık ölümlerini önleme
Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Soner Altun'un yürütücülüğünde yapılacak araştırmada, Türkiye'de alabalık kuluçkahanelerinde en çok balık kaybına neden olan "flavobacterium" türlerinin genetik karakteri ve antimikrobiyal direnç gelişiminde rol oynayan genlerin varlığı ve yaygınlığı araştırılacak. Böylece alabalık yetiştiriciliğinde hedefe yönelik rasyonel antimikrobiyal kullanımının sağlanması ve lüzumsuz antimikrobiyal kullanımının azaltılarak direnç yayılımının ve ekonomik kaybın önlenmesi hedefleniyor.
(UGR

16.01.2017 13:29:24 TSI
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