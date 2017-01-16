YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenişehir Hastanesi kalite çıtasını zirveye taşıdı

Yenişehir Hastanesi kalite çıtasını zirveye taşıdı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Özel Mersin Yenişehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin'de gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırması'nda, 2016 yılında yüzde 99,79 oranında başarı sağlayarak, kalite çıtasını zirveye taşıdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir uygulama olan Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırması Mersin'de tamamlandı. Özel Mersin Yenişehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı değerlendiricileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2012 yılında yüzde 95, 2013 yılında yüzde 97, 2014 yılında yüzde 99 olan kalite çıtasını, 2016 yılında yüzde 99,79 oranındaki başarısıyla bir basamak daha yukarı taşıdı.

Özel Mersin Yenişehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Gök, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sağlıkta Kalite Standartları Puanlandırması sonuçlarına göre her geçen yıl biraz daha ileriye giderek, yüzde 99,79 gibi önemli bir sonuç ile hastanemizin kalite standartlarına ne kadar uyum sağlama çabası içerisinde olduğunu gösterdik. Biz, hastalarını bilgilendiren, şeffaf, ilgili, dürüst ve farklılık yaratan hizmet anlayışımızla kaliteli ve doğru sağlık hizmeti veren, güvenilen hastane ihtiyacını karşılayan, ismini kurumsallaştırmayı amaç edinmiş bir sağlık kurumuyuz. Çağdaş yönetim sistemimiz ile hasta memnuniyetine odaklı kalite anlayışımız ve bilimselliğimizle hizmet vermekteyiz. Her zaman daha iyisinin olacağına inanarak, kendimizi sürekli ölçecek ve iyileştireceğiz. Bundan sonra da seçkin personel ve doktorlarımızla ekip çalışmasına güvenen, çalışanlarını teşvik eden yönetim yaklaşımını ve yenilikçi bir kültürü benimseyeceğiz. Sürekli gelişme ve kendini yenileme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

(KYM-Y)



16.01.2017 13:36:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER