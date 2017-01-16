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Saray Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı kongresi



(Fotoğraflı)



Fatih Kıray

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Saray İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu sonunda Ali Özen tekrar başkanlığa seçildi.

Genel kurul toplantısına, kooperatif üyeleri, Saray Belediye Başkan vekili Dilaver Perçin, AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Hakan Özgül, AK Parti Saray İlçe Başkanı Özkan Yaman ve Yönetimi, MHP Saray İlçe Başkanı Lütfü Mercan, CHP İlçe Teşkilatı Yöneticileri, Saray STK temsilcileri, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçildi. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından gündeme geçilirken Ali Özen yönetimi idari ve mali açıdan oy birliği ile ibra edildi. İbra oylamasının ardından bütçe görüşmelerine geçilirken 2017 yılı tahmini gelir ve gider bütçeleri üyelerin oylamasına sunularak oy birliğiyle onaylandı. Kabul edilen 2017 tahmini bütçeleri ise; gider bütçesi 583 bin 900 lira, gelir bütçesi 583 bin 900 lira olarak kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları ile yollukları belirlendi.

Mevcut Başkan Ali Özen'in oylamaya sunulan tek listesi kabul edildi. Yönetim listesinde Ali Özen, Salim Gündüz, Mehmet Berberoğlu, Ahmet Gonce, Kerim Bayraktar yer aldı.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Başkan Ali Özen, "Bu gururu tekrar yaşattığınız içi teşekkür ediyorum. Genel kurullarımızı hesap vermek hesap sormak için yapıyoruz. Sorunları burada gündeme getirmeli tartışmalı, eleştirileri dile getirmeliyiz, genel kurulları bu yüzden yapıyoruz" dedi.

(FK-MEF-Y)



16.01.2017 13:37:47 TSI

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