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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Çocuklar "Pepe" adlı oyun ile gönüllerince eğlendi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:39
Çocuklar "Pepe" adlı oyun ile gönüllerince eğlendi
Çocuklar "Pepe" adlı oyun ile gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te gerçekleştirilen Ocak Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında çocuklar "Pepe" adlı tiyatro oyunu ile buluştu.
Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Bileciklilerden büyük ilgi gören etkinlikte yüzlerce çocuk, tiyatro oyunu ile gönüllerince eğlendi. Her yıl on binlerce tiyatro severin tiyatro ile buluştuğu Bilecik'te, yetişkinler başta uluslararası Bilecik tiyatro festivali olmak üzere tiyatronun güzelliğini yaşarken çocukların da kendileri için her pazar günü ücretsiz olarak hazırlanan tiyatro oyunları ile güzel vakit geçiriyor. Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın çocuklara armağan ettiği ve Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında hazırlanan Pepe adlı çocuk oyununu izleyen çocuklar bol bol dans etti.
(CKT-CY-Y)

16.01.2017 13:43:59 TSI
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