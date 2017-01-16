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MESKİ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:44
MESKİ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi
MESKİ çalışanlarına 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kurum yöneticileri ve personele yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' düzenledi.
MESKİ Genel Müdürlüğü'nün personeline yönelik eğitimleri kapsamında, MESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Eğitime, MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Can Taşkın, daire başkanları, şube müdürleri ve MESKİ çalışanları katıldı. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen ve üç gün süren eğitimde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri doğrultusunda MESKİ çalışanlarına teorik ve uygulamalı olarak iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.
MESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından ayrıca taşınır mal mevzuatına ilişkin bir eğitim daha gerçekleştirildi. MESKİ Teknik Birimler Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve Bütçe ve Muhasebe Müdürü Yusuf Oğuz tarafından verilen eğitime, tüm birimlerin harcama yetkilileri ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri katıldı. Eğitimde, Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı.
MESKİ Genel Müdürü Güngördü, eğitimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı çalışan personelimize her konuda olabildiğince donanımlı olması için düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Bu amaçla tüm teknolojik sistem ve uygulamaları da yakından takip ediyoruz. Sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da yükseltecek her yeniliğe kapımız açık. Gerek kurumumuz içerisindeki idari işleri yürütürken gerekse vatandaşımıza hizmet verirken kendimizi her anlamda geliştirecek eğitim programlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
(KYM-Y)

16.01.2017 13:49:50 TSI
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