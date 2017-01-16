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Çeşme'de 5 bin 908 öğrenci, 554 öğretmenden eğitim alıyor



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İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜİK verilerini açıklayarak, Çeşme'de 33 resmi ve özel okulda 5 bin 908 öğrenci, 554 öğretmenin eğitim aldığını bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM)'nün açıkladığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çeşme'de 9 ilkokulda, 8'i hafif zihinsel engelli, toplam bin 894 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi. İlkokullarda şube sayısı 95 olarak belirlenirken, şube başına düşen öğrenci sayısı ise 19 olarak açıklandı. İlkokullarda eğitim veren kadrolu öğretmen sayısının 121 olduğu ifade edilirken, üç ücretli öğretmenin de görev yaptığı öğrenildi. Çeşme'de 10 ortaokuldaki öğrenci sayısının bin 756 olarak dile getirilirken, öğrencilerden ikisinin orta-ağır derecede zihinsel engelli, üçünün ise hafif zihinsel engelli olduğu belirtildi. Ortaokullarda öğrenciler, 116 derslikte, 83 şubede eğitim alırken, verilere göre, ortaokullarda 148 kadrolu öğretmen, 32 ücretli öğretmen görev yaptığı da kaydedildi. Toplam açıklanan verilere göre de, 33 resmi ve özel okulda 5 bin 908 öğrenci, 554 öğretmenin eğitim aldığını bildirildi.

(İA-HG-Y)



16.01.2017 13:51:54 TSI

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