Osmaneli'de yeni çipli TC kimlik kartı çıkarma işlemleri devam ediyor

BİLECİK (İHA) - Osmaneli İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ramazan Demirbük, yeni çipli TC kimlik kartı çıkartma işlemleri tüm hızıyla devam ettiği belirterek vatandaşları bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

2 Ocak tarihinden itibaren yeni kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Yeni kimliklerini bir an önce almak isteyen vatandaşlar da nüfus müdürlüklerine akın ediyor. Bazı vatandaşlar randevu ile gelirken bazı vatandaşlar ise müdürlüğe gelip kuyruğa girmeyi tercih ediyor. Nüfus Müdürlüklerine bir adet fotoğraf ile yapılan müracaatlarda, TC Kimlik kartı verilecek vatandaşın parmak izi, el-damar izi, el ayası izi alınıyor. Bu verilerle birlikte biyometrik fotoğrafı da dijital ortamdaki nüfus kütüğüne aktarılıyor. Bir kişinin işlemi yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Osmaneli İlçe Müdürü Ramazan Demirbük, yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye'de dağıtılmaya başlanmıştır. Osmaneli İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak tüm teknik kontroller yaparak başvuruları almaya başladık. Günlük ortalama 30 ila 40 yeni çipli kimlik kart başvurusu almaktayız. Kayıtlarımız bu şekilde giderse 3 yıla kalmadan Osmaneli halkına yeni çipli kimlik kartlarını dağıtmış oluruz. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartları 10 yıllık kullanım ömrüne sahiptir" dedi.

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN NE GEREKİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık Osmaneli İlçe Müdürü Ramazan Demirbük, yeni çipli kimlik kartları için başvuruda bulunacaklar için hatırlatma yaptı. Demirbük "Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek. Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek. Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin bulunması yeterli olacak. Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 lira ödenecek. Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası ve PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek. Başvuruda nüfus müdürlüğü personelince başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası sorgulanarak kimlik bilgileri ve en son aldığı nüfus cüzdanı veya kimlik kartı bilgisi kontrol edilecek. İlk defa kimlik kartı başvurusunda nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik bir adet fotoğraf istenecek. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınacak. Kişinin biyometrik verisinin alınamadığı durumlarda ise nedeni sisteme kaydedilecek. On beş yaşını tamamlamış olan kişiler başvurularını şahsen yapabilecek. On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almayacak. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların fotoğrafı kimlik kartlarına basılabilecek. Kimlik kartı başvuruları, https://e-kimlik randevu.nvi.gov.tr İnternet sitesinden, Alo 199 çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabilecek. Yeni kimlik kartı ile vatandaşlar, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak polikarbon materyalden oluşan yeni kimlik kartları, 10 yıl boyunca kullanılacak. Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek. PIN şifrenizi unuttuğunuzda, İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifresi yenilenebilecek. Bu işlem için ise kimlik kartınızın yanınızda olması yeterli olacak PIN şifrenizi yenilemek için kişi Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metotlarından birini kullanabilecek Kiosklarda şifrenizi yenilerken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyin ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın. PIN Şifrenizi zaman zaman değiştirmeniz işlem güvenliğiniz açısında yararlı olacağından İlçe Nüfus Müdürlüklerinde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz. PIN şifrenizi değiştirmek için de kimlik kartınızın yanınızda olması yeterli. PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metotlarından birini kullanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

