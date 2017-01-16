Erol Bedir'in acı günü
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Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in annesi Melek Bedir, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir'in annesi Melek Bedir, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Melek Bedir'in cenaze namazı Hunat Cami'nde kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Melek Bedir'in cenazesi, şehir mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, Dr. Erol Bedir, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
(TB-SK)
16.01.2017 14:01:01 TSI
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