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FETÖ soruşturması kapsamında 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı





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Haber : Enderhan Öz

Kamera : Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan hemşire-ebe ve sağlık çalışanlarından 11 kişi adli makamlara sevk edildi.

FETÖ Terör örgütü yapılanması içerisinde yer alan Ufuk Sağlık-Sen üyesi oldukları tespit edilen 11 ebe-hemşire ve sağlık çalışanı bayan Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen sağlık çalışanlarının himmet adı altında para topladıkları toplantı ve yapılan sohbetlere eleman kazandırdıkları Ufuk Sağlık-Sen adlı kapatılan sendikaya üye faaliyeti nedeni ile hakim karşısına çıkıyor.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan TEM Şube Müdürlüğünün de destek sunduğu incelemelerde Kamu Hastaneleri Birliğinde görevli 37 görevli hakkında 10 Ocak tarihinde inceleme başlatılmıştı.

Yapılan inceleme ve aramaların ardından FETÖ bağlantısı tespit edilen 13 kişi ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanmıştı.

(EÖ-SK)



16.01.2017 14:02:16 TSI

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