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Kepez'e örnek ve modern pazar

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:02
Kepez'e örnek ve modern pazar
Kepez'e örnek ve modern pazar

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi ve Antalya Semt Pazarcıları Odası işbirliği yapılan 2 katlı, yürüyen merdivenli ve ihale bedeli 5 milyon TL olan Şafak Kapalı Pazarı'nın temeli törenle atıldı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, Şafak Mahallesi'ne sözü olan kapalı pazar, belediye ve Antalya Semt Pazarcılar Odası arasında imzalanan protokol kapsamında yapılıyor.

Öz: "Türkiye'nin en güzeli ve moderni olacak"
Temel atma töreninde konuşan Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz, Türkiye'de bir elin parmağı kadar az alan katlı pazar projesini Kepez Belediyesi ile uygulamaya koyduklarını söyledi. Öz, "İddialıyız, Şafak Kapalı Pazarı, Türkiye'nin en güzeli ve en moderni olacağını inancımız sonsuzdur. Bu modern ve örnek pazarı esnafımıza kazandırdığı için Başkan Tütüncü'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Dere: "Tütüncü esnaf dostu"
Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de "Tütüncü, seçildiği günden bu yana her zaman esnaf ve sanatkârın yanında oldu. Esnafımız, sanatkârımızla ilgili ne zaman bir sorunumuz olsa, her zaman konuya duyarlılıkla üzerine gidip bu sorunlarını çözümüne yardımcı olmuştur."

İnsana değer veren bir eser
Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de Antalya Semt Pazarcıları Odası işbirliği ile Şafak Mahallesi'ne güzel bir eser kazandırdıklarını söyledi.
"Bu eser eserlerden bir eser, pazarlardan bir pazar değil" diyen Tütüncü, "Örnek bir işbirliği ile yapılan bu kapalı pazar, Türkiye'de 8 ve 10'u geçmeyecek nitelikte kapalı pazarlardan bir tanesi olacak. 2 katlıdır, yürüyen merdivenlidir, asansörlüdür, esnafın araçlarıyla malzemelerini taşıyabileceği rampalara sahiptir. Biz her zaman şunu söyledik; Kepezliler eserlerin, hizmetin en güzeline layıklar. Ne yapıyorsak Kepezliler için en iyisini yapıyoruz. O sözümüzün arkasındayız ve Şafak Mahallesi'ne bugün çok önemli bir tesisi kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Sokak pazarları kalkıyor modern pazarlar geliyor
Sokak pazarlarını kaldırarak, yerlerine nitelikli semt pazarları yapmaya önem verdiklerini aktaran Tütüncü, "Son 3 ay içerisinde Erenköy, Düdenbaşı ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerimizde sokak pazarlarını, semt pazarına dönüştürdük. Yeni bir adım atacağız. 2. etapta bu açık semt pazarlarını da kapalı hale getireceğiz. Semt Pazarcıları Odamızla, AESOB ile esnafımızın yanında olmaya, pazarcı esnafına daha güzel bir pazar yeri sunmaya devam edeceğiz. Hem esnafımız hem de halkımız kazanacak." ifadesini kullandı.
Konuşmalardan sonra protokol üyeleri yapılan dua ile butona basarak, Şafak Kapalı Pazarı'nın temelini attı.

Kapalı pazarda neler var?
2 katlı olacak pazarın çatısı, betonarme yapının üzerine çelik uzay kafes imalatı ve sandviç panel kaplama şeklinde yapılacak.
Yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek 2 katlı pazarın 8 bin metrekare kapalı alanı olacak. Pazarın 1. katında pazarcı esnafına yönelik 9 adet dükkân, çay ocağı ve tuvaletler (engelli tuvaleti) yer alacak. Güvenlik kameraların ve ses sisteminin olacağı pazarın 2 katında zabıta karakolu, bay ve bayan mescit, abdest alma yeri ile esnafın sergi alanları bulunacak. 310'a yakın esnafın hizmet vereceği çok katlı pazarda yürüyen merdiven, 3 ton kapasiteli asansör ve araçlar için rampa da olacak. İhale bedeli 5 milyon civarında olan Şafak çok katlı pazarın 6 ayda tamamlanması planlanıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

16.01.2017 14:06:37 TSI
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