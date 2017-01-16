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Mimarisiyle büyüleyen caminin adı "Şehitler Cami" oldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:09
Mimarisiyle büyüleyen caminin adı "Şehitler Cami" oldu
Mimarisiyle büyüleyen caminin adı "Şehitler Cami" oldu

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Temeli 2011 yılının Mart ayında atılan Balıkesir Üniversitesi Kampüs Camisi için açılış çalışmaları son hız devam ediyor. Mimari açıdan Türkiye'deki sayılı camiler arasına girecek caminin adı 15 Temmuz şehitlerine ithafen değiştirilerek Şehitler Cami oldu.
Balıkesir Üniversitesi Kampüs Cami inşaatının çalışmaları devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası caminin adını değiştirmeye karar verdiklerini söyleyen Kampüs Cami Derneği Başkanı Av. İsmail İnci, isim konusunda bir çok öneri aldıklarını ifade etti.
İnci, dernek yönetimi olarak darbe girişimi sonrası Kampüs camisinin adının 15 Temmuz şehitlerine ve vatan uğruna canları feda eden tüm şehitlere ithafen Şehitler Cami olmasına karar verdiklerini söyledi.
Türkiye'deki kampüs camileri arasında büyüklük bakımından ilklerde yer alan cami kapalı ve açık alanı ile toplamda 4 bin metrekare ve 4 bin 126 kişi namaz kılabiliyor. Camide ayıca 320 metrekare büyüklüğünde ve 377 kişinin namaz kılabileceği bayan mahfili yer alıyor.
Kampüs Cami Derneği Başkanı Av. İsmail İnci, caminin resmi açılışının bahar ayında gerçekleşeceğini ve Şehitler camisine Balıkesir halkını özellikle Cuma namazlarına beklediklerini dile getirdi.
(TS-

16.01.2017 14:14:11 TSI
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