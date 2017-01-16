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AK Partili gençlerden '15 Temmuz' konulu şiir dinletisi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:10
AK Partili gençlerden '15 Temmuz' konulu şiir dinletisi
AK Partili gençlerden '15 Temmuz' konulu şiir dinletisi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İpekyolu Gençlik Kolları ile Türkiye Gençlik Vakfı Van İl Başkanlığı tarafından '15 Temmuz' konulu şiir dinletisi düzenlendi.
Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesinde düzenlenen programa AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Tuşba İlçe Başkanı Naif Şabu, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. 15 Temmuz konulu slayt gösterisinin ardından lise öğrencileri tarafından şiirler okundu, söyleşiler yapıldı. Program sonunda konuşan vatandaşlar, 15 Temmuz'u asla unutmadıklarını belirterek, böyle unutulmaz bir geceyi yaşattıkları için öğrencilere teşekkür ettiler.
(ATL-MSA-Y)

16.01.2017 14:15:22 TSI
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