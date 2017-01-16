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Gölpazarı Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gölpazarı Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Erasmus Plus kapsamında hazırlanan projelerinde yeni bir başarı elde etti.

Lise 2014-2015, 2015-2016 eğitim öğretim yıllarındaki başarısını bu yıl da sürdürerek bu yıl hazırladıkları Avrupa Birliği projesinde de Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen okul, Bilecik'te büyük bir başarıya imza attı. Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Basatemur koordinatörlüğünde 2014 yılında kabul gören "Sessiz Salgın İnmede Acil Sağlık Hizmetleri ve Bakım Girişimlerinin AB Boyutu" adlı projenin tamamlanmasının ardından 2015 yılında "Sessiz Salgın İnmede Acil Sağlık Hizmetleri ve Bakım Girişimlerinin AB Boyutu" adlı projeyi başarıyla tamamladı. 2016 yılı teklif çağrısı üzerine hazırlanan "Ostomi ve Yara Sorunu Olan Sessiz Çığlıklara Uzanan Profesyonel Eller" adlı proje Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Okul Müdürü Faruk Özmen, Proje Koordinatör Öğretmeni Ahmet Basatemur ve yurt dışına gidecek olan öğretmen ve öğrenciler, Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Akagündüz ve İlçe Şube Müdürü Ufuk Arslan'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin ziyaretinden memnun kalan Milli Eğitim Müdürü Akagündüz, bu tür uluslararası projelerin öğrencilere belki bir daha elde edemeyecekleri fırsatlar sunduğunu, her öğrencinin bu kadar şanslı olmadığını belirti. Akagündüz, bu projelerin amacının yalnızca staj yapma olmadığını aynı zamanda gidilecek ülkelerin kültürel yapılarını tanıma amacının olduğunu, öğrencilerin üzerinde büyük bir olumlu etki bıraktığını, okulun öğrencilerinin bu bakımdan şanslı olduğunu dile getirerek bu tür projeleri daima destekleyeceklerini vurguladı. Şube Müdürü Ufuk Arslan ise bu tür projeleri daima desteklediklerini belirterek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Koordinatör Öğretmen Ahmet Basatemur, proje hakkında yaptığı açıklamada "Geçmiş yıllarda 2 kez koordinatör 1 kez de ortak olduğumuz projelerle şu ana kadar 50 öğrenci Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka gibi ülkelere giderek yurt dışında staj yapma, oradaki kültürü tanıma ve hatta ülkeleriyle kıyaslama imkânına sahip oldu. Bu sene ise bir projede koordinatör, 1 projede de ortak olmamız sebebiyle 12 öğrenci Almanya, İspanya, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nde aynı imkânlara sahip olacak. Bu tür projelerle yurt dışında staj yapma imkanına sahip olan öğrenciler, ülkemiz ile Avrupa ülkeleri arasında sağlık hizmetleri alanında kıyaslama yaparak aslında ülkemizin daha ileri düzeyde olduğunu fark edeceklerdir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyetine 3 öğrenci ve bir öğretmenini uğurlayan Okul Müdürü Faruk Özmen ise, Avrupa Birliği projeleriyle öğrencilerin okula ve derslerine ilgilerinin arttığını, bu tür öğrenci hareketliliklerini Türkî Cumhuriyetlerinde de görmek istediğini ifade etti.

(CKT-CY-Y)



16.01.2017 14:17:11 TSI

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