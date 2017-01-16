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Manavgat'ta huzur operasyonu



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Side, Sarılar ve Sorgun Mahallelerinde huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Pazar akşamı 22.00-24.00 saatleri arasında huzur operasyonları gerçekleştirildi. Side, Srılar ve Sorgun Mahallesi'nde gerçekleştirilen huzur operasyonuna 13 Asayiş, 2 Trafik Tim, 1 motorize tim ve Söat/istihbarat personeli katıldı.

Huzur operasyonları kapsamında 467 Şahıs, 47 araç aranarak sorgulanırken 29 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde nitelikli yağma, güveni kötüye kullanma ve yoklama kaçağı 3 araması bulunan şahıs yakalanırken 3 işletmeye kimlik bildirmeme, 1 işletmeye de sigaradan işlem yapıldı. 1 şahıs ta gözaltına alındı.

(AK-SÇ-Y)



16.01.2017 14:19:54 TSI

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