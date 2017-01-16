16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turgutlu'nun geleceği "Kent Bilgi Sistemi" ile şekilleniyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:18
Turgutlu'nun geleceği "Kent Bilgi Sistemi" ile şekilleniyor
Turgutlu'nun geleceği "Kent Bilgi Sistemi" ile şekilleniyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi'nin ilçenin geleceğini şekillendirecek en önemli projelerinden biri olan Kent Bilgi Sistemi çalışmaları son hızla devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi, çağa uygun, etkin ve modern hizmet atılımı yaptığı Kent Bilgi Sistemi çalışmalarına son hızla devam ediyor. Turgutlu'nun dört bir yanının 'röntgenini' çeker nitelikte sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 kişilik ekip karış karış ilçeyi gezerek bilgi topluyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türkiye'de pek çok ilin Kent Bilgi Sistemi'ne geçtiğini belirterek, "Belediyemizi 'ilgiyle, bilgiyle, teknolojiyle yöneteceğiz' sözümüz doğrultusunda 'e-belediyecilik' hizmetimiz ile hayatlarını kolaylaştırdığımız vatandaşlarımıza Bilgi İşlem Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız Kent Bilgi Sistemi Projemiz ile çok daha verimli ve kaliteli hizmet sunacağız" dedi.
Kent Bilgi Sistemi saha ve elektronik ortam çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşanacak süreci aktaran Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Hedefimiz ilk günden bu yana ifade ettiğimiz gibi ilçemizi günümüz teknolojisini kullanarak coğrafi tabanlı ve etkin bir şekilde yönetebilmekti. Hedefimiz doğrultusunda 'e-belediyecilik'ten sonra attığımız en büyük adımlardan biri de Kent Bilgi Sistemi oldu. Bu sistemle ilçemizin hangi sokağında hangi binanın olduğu, hangi caddede kaç ticaret alanın olduğu gibi pek çok bilgiyi birebir saha çalışmalarıyla topluyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün kent bilgi sistemleri gereksinimlerinin tek bir çatı altında toplanacağı bir ağ oluşacak; sisteme işlenen nüfus, taşınmaz, mülkiyet, altyapı, tesisat ve abonelik gibi bilgilerle bu verilerin kaynağı ve yasal sahipleri olan kurumlar ile de online entegrasyon sağlanacak, bunun neticesinde halkımıza daha verimli hizmet sunacağız. Vatandaşlarımız da sicil, tapu kaydı, ada, parsel gibi bilgilerine kolay erişim olanağına sahip olacak. Böylelikle bürokratik işlemler nedeniyle zorlaşan ya da uzun süren iş ve işlemler daha kolaylıkla, kısa zaman içerisinde yapılabilir hale gelecek. Kent bilgi sistemi çalışmaları tamamlandığında belediyemizin kurumsal kimliğinin içerisinde e-belediyecilik işlemleri de büyük ölçüde tamamlanarak kurumumuzun en üst standartlara ulaşmasını sağlamış olacağız" dedi.
Son olarak Kent Bilgi Sistemi Projesi saha çalışanlarına yönelik bilgi veren Başkan Şirin, "Proje çalışmaları dolayısıyla tabletleriyle sahada olan personellerimiz vatandaşımız ve esnafımızla birebir de görüşmektedir. Bu anlamda bugüne dek personellerimize yardımcı olan halkımıza teşekkür ediyorum. Onların bizlere aktardıkları doğru bilgilerle Turgutlu Belediyesi'nin Kent Bilgi Sistemi veri tabanı zenginleşmektedir. Bundan sonraki süreçte de halkımızdan isteğimiz personellerimize aynı şekilde yaklaşarak yardımcı olmalarıdır. Çünkü bizim hizmetlerimizdeki en büyük destekçilerimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da Turgutlu halkımızdır" dedi.
(AY-Y)

16.01.2017 14:23:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Avrasya Sirki büyüledi
YEREL

AVRASYA SİRKİ BÜYÜLEDİ
Turgutlu yeni bir sağlık merkezi kazanıyor
YEREL

TURGUTLU YENİ BİR SAĞLIK MERKEZİ KAZANIYOR
Yüzlerce eser Manisalıların beğenisine sunuldu
YEREL

YÜZLERCE ESER MANİSALILARIN BEĞENİSİNE SUNULDU
Ücret yetersizliği aileleri parçalıyor
YEREL

ÜCRET YETERSİZLİĞİ AİLELERİ PARÇALIYOR
Kırsal mahallelere yatırımlar sürüyor
YEREL

KIRSAL MAHALLELERE YATIRIMLAR SÜRÜYOR
Kursiyerlerin takı tasarımları görücüye çıktı
YEREL

KURSİYERLERİN TAKI TASARIMLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Şehzadeler Kadın Spor Merkezine yoğun ilgi
YEREL

ŞEHZADELER KADIN SPOR MERKEZİNE YOĞUN İLGİ
Turgutlu'da tiyatro keyfi
YEREL

TURGUTLU'DA TİYATRO KEYFİ
Başkan Çelik her zaman halkla iç içe
YEREL

BAŞKAN ÇELİK HER ZAMAN HALKLA İÇ İÇE
Demirci'ye 500 tonluk içme suyu deposu
YEREL

DEMİRCİ'YE 500 TONLUK İÇME SUYU DEPOSU
Yağmur vatandaşı perişan etti üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL

YAĞMUR VATANDAŞI PERİŞAN ETTİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Yağmur vatandaşı perişan etti üreticinin yüzünü güldürdü
YEREL

YAĞMUR VATANDAŞI PERİŞAN ETTİ ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Salihli TSO nefes kredisinin limitini 150 bin TL'ye çıkardı
YEREL

SALİHLİ TSO NEFES KREDİSİNİN LİMİTİNİ 150 BİN TL'YE ÇIKARDI
Salihli TSO nefes kredisinin limitini 150 bin TL'ye çıkardı
YEREL

SALİHLİ TSO NEFES KREDİSİNİN LİMİTİNİ 150 BİN TL'YE ÇIKARDI
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Büyükşehir, BATIGÖZ ile protokol imzaladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, BATIGÖZ İLE PROTOKOL İMZALADI
Kula Belediyespor set vermedi
YEREL

KULA BELEDİYESPOR SET VERMEDİ
Kula'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KULA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Yol için arazisini bağışladı
YEREL

YOL İÇİN ARAZİSİNİ BAĞIŞLADI
Kaymakamlar fikir alışverişinde bulundu
YEREL

KAYMAKAMLAR FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Milli birlik ve dayanışmayı öğreniyorlar
YEREL

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMAYI ÖĞRENİYORLAR
Kulalı gençler sokak hayvanları için barınak yaptı
YEREL

KULALI GENÇLER SOKAK HAYVANLARI İÇİN BARINAK YAPTI
Manisa'nın Sultanları, lideri affetmedi: 3-1
YEREL

MANİSA'NIN SULTANLARI, LİDERİ AFFETMEDİ: 3-1