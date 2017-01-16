16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'da başarılı polisler ödüllendirildi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:18
Ordu'da başarılı polisler ödüllendirildi
Ordu'da başarılı polisler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 43 personel başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, aralarında 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 43 personele üstün ve gayretli çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun onayıyla verilen başarı belgeleri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenle personellere takdim edildi. Törende konuşan Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, personellerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(MAK-SLH-Y)

16.01.2017 14:23:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muhtarlardan Başkan Çamyar'a teşekkür
YEREL

MUHTARLARDAN BAŞKAN ÇAMYAR'A TEŞEKKÜR
Şüphelilere başarıyla müdahale eden polislere ödül
YEREL

ŞÜPHELİLERE BAŞARIYLA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE ÖDÜL
Fatsa'da kadınlar lokalden memnun
YEREL

FATSA'DA KADINLAR LOKALDEN MEMNUN
Başkan Uçar, mahalle başkanları ile biraya geldi
YEREL

BAŞKAN UÇAR, MAHALLE BAŞKANLARI İLE BİRAYA GELDİ
Tedavi edilen karacalar doğaya salındı
YEREL

TEDAVİ EDİLEN KARACALAR DOĞAYA SALINDI

Tedavi edilen karacalar doğaya salındı
YEREL

TEDAVİ EDİLEN KARACALAR DOĞAYA SALINDI

Ordu Çevre Yolu Projesi
YEREL

ORDU ÇEVRE YOLU PROJESİ

Fındık üreticilerinde &quot;25 kuruş&quot; sevinci
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNDE "25 KURUŞ" SEVİNCİ
Halep için Fatsa'da 47 bin 400 TL toplandı
YEREL

HALEP İÇİN FATSA'DA 47 BİN 400 TL TOPLANDI
Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası
YEREL

GÜREŞ: BÜYÜK ERKEKLER SERBEST TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Belediye Başkan Yardımcısı Eren'den şiir kitabı
YEREL

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EREN'DEN ŞİİR KİTABI
Zeytinburnu'nda binanın çökmesi
YEREL

ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKMESİ
&quot;Yılın 12 ayı ata sporunu dünyaya tanıtacağız&quot;
YEREL

"YILIN 12 AYI ATA SPORUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ"