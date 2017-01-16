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Şıh Meydanı'nda çalışmalar ilerliyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:19
Şıh Meydanı'nda çalışmalar ilerliyor
Şıh Meydanı'nda çalışmalar ilerliyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in en önemli ve ilgi çeken meydanı olacak olan Şıh Meydanı çalışmaları adım adım ilerliyor.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun en önemli projeleri arasında gösterdiği Şıh Meydanı için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kamulaştırması yapılan evlerin yıkım çalışmaları devam ederken hafta sonu iki evin daha yıkım çalışmaları tamamlandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kamulaştırma sonrasında mahalleye yapılacak olan meydanın Ankara ve İstanbul'da ki meydanlar gibi olacağını söyledi.
Örnek bir meydan olacak
Kepenek Mahallesi'nde daha önce kamulaştıran ve yapılan yıkımlar sonrasında bu alana park ve meydan yapan Şahinbey Belediyesi, Şıh Camisinin kuzey tarafında bulunan alanda iki binayı daha yıktı. Kamulaştırması yapılarak yıkılan binaların yerine meydan ve park yapılacağını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehreküstü semtimiz özellikle Şıh Cami ve Şıh Hamamı ile çevresi, Gaziantep'in tarihi dokularının en yoğun olduğu bir mekân. Hamamı ve camisiyle buradaki tarihi Antep evleriyle çok güzel bir alan. Biz de buraya çok güzel bir meydan çalışması yapıyoruz. Hamamın karşısı ve caminin kuzey tarafı olan bölgede kamulaştırma ve yıkım çalışmamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Daha önce bu bölgede birçok evin ve iş yerinin kamulaştırmasını yaparak yıkmıştık. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep'in çok güzel bir meydanı olacak. Ankara nasıl Hacı Bayram Veli Meydanı ve çevresiyle anılıyorsa. İstanbul Nasıl Eyüp Sultan Cami ve çevresiyle anılıyorsa, Gaziantep'te de Şıh Cami ve çevresi aynı Eyüp Sultan ve Hacı Bayram gibi olacak" dedi.
(SD-Y)

16.01.2017 14:23:54 TSI
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