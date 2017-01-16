YEREL HABERLER / ISPARTA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TÜRSAB Isparta için tur programı hazırlayacak

TÜRSAB Isparta için tur programı hazırlayacak

- Isparta'da Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından seyahat acentalarına bilgilendirme ve değerlendirme amaçlı tanıtım programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı 40 acenta temsilcisine Isparta tanıtımı gerçekleştirildi.

TÜRSAB'a bağlı Ankara başta olmak üzere Orta Anadolu'ya yönelik çalışan 40 acenta temsilcisi, Isparta'ya geldi. Isparta ve Burdur'dan turizm sektörünün temsilcileri ile atölye çalışması niteliğindeki toplantıda bilgilendirilen ve görüş alışverişinde bulunan TÜRSAB heyeti, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile de yemekte biraraya geldi. Kış sporları merkezi Davraz, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Eğirdir Gölü ve çevresi ile Yalvaç'ı da gezen konuk acentalar, 2 günlük program sonrası Gül, Lavanta, Doğa ve Kış turizmini içeren yeni tur programları hazırlayacaklarını ifade ederek Ankara'ya döndü.

Değerlendirme ve atölye çalışması niteliğindeki toplantıda, konuk heyet üyeleri ile Isparta Kültür Turizm Müdürlüğü, Keçiborlu Kaymakamlığı, Güneykent ve Uluborlu belediye başkanları, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Isparta Turizm Tanıtım Derneği, Burdur Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, Ağlasun-Yeşilbaşköy ile Isparta, Davraz ve Eğirdir'deki otellerin temsilcileri toplantı gerçekleştirdi. BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, 'Kiraz Çiçeği ve Kiraz Hasatı Turizmi', 'Gül Turizmi', 'Lavanta Turizmi', 'SagalassosAntik Kenti', 'Milli Parklar ve Doğa Turizmi' ile 'Lisinia Doğa Örneğinde Doğa ve Ekoloji Turizmi' ve son olarak Davraz kış turizmi konu başlıklarında bilgilendirme sunumları yapıldı. TÜRSAB üyesi acentaların sektör tecrübelerini paylaştığı toplantıda; yapılacak tur programlarında gerekenler ve atılacak adımların neler olabileceği, mevcut durum, potansiyel, altyapı ihtiyaçları ile tanıtım, alanında uzman rehber eksikliği gibi sorunlar ve çözüm önerilerinde karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

(FK-Y)



16.01.2017 14:27:07 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER