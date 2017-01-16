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Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi'nde satışa sunuldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:24
Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi'nde satışa sunuldu
Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi'nde satışa sunuldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığınca cezaevlerinde üretilen ürünlerin halka satışının yapıldığı mağaza Konya Adliyesi'nde hizmete başladı.
Türkiye'deki 40 cezaevinde faaliyet gösteren üretim merkezlerinde çalışan hükümlü ve tutukların yaptığı gömlekten havluya 55 ürün, Konya Adliyesi'ndeki satış mağazasında müşterilerin beğenisine sunuldu. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nuri Koçer, Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Mevlüt Gülbudak, Cumhuriyet Savcısı Bekir Sıtkı Yıldırım'ın katılımları ile ticari faaliyetine başlayan mağazada, 40 cezaevinde açılan atölye ve tesislerde meslek öğrenmek amacıyla üretime katılan hükümlü ve tutukluların yaptığı peynir, tereyağı, havlu, bornoz, ayakkabı, gömlek, deri mont ile hediyelik eşya ürünlerinin yer aldığı belirtildi.
Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların alın teri ve el emeğiyle ortaya koyduğu ürünlerin halkla buluştuğuna işaret eden Konya Cumhuriyet Başsavcısı Tezcan, "Ürün çeşitliliği çok fazla, bu ürünler cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından üretiliyor. Kar amacı güdülmüyor. Tutuklu ve hükümlülerin bir meslek sahibi yapılması amaçlanmakta. Böylece mahkumlar hem rehabilite ediliyor hem de topluma kazandırılıyor" diye konuştu.
Marka isimlerini üretildikleri cezaevlerinin isimlerinden alan ürünlerden Ayaş Cezaevinde üretilen ayakkabılar Ayce, Sinop Cezaevinde yapılan gömlekler, kravatlar Since, Foça Cezaevinde üretilen peynir ve tereyağının da Foce markalarıyla satışa sunulduğu bildirildiği. Satış mağazasında ilk alışveriş de Başsavcı Tezcan ve beraberindekiler tarafından yapıldı.
(İHA-AH-Y)

16.01.2017 14:28:05 TSI
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