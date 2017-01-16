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Gençlik merkezi üyelerinden kan bağışı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da Gençlik Merkezi üyeleri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ının kan stoklarında ciddi azalma olduğunu yönünde yetkililerin açıklama yapmasının ardından, Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bu çağrıya duyarsız kalmayarak kan bağışı kampanyası destek verdi. Karaman Belediye Polikliniği'nde gerçekleştirilen kan bağışına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, müdürlük personeli ile gençlik liderleri ve gönüllü gençler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, kan bağışının sadece ihtiyaç doğduğunda değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olduğunu dile getirdi.

Kısacık, "Geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay'ı yetkilileri tarafından ağır kış koşullarından dolayı kan stoklarının kırmızı alarm verdiği açıklamalarının ardından kurum çalışanlarımız, KYK öğrencilerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Kan bağışı sadece ihtiyaç anında değil her daim yapılması gereken bir faaliyet olmalıdır. Bu anlamı etkinliğe destek veren personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(MD-AH-Y)



16.01.2017 14:29:49 TSI

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