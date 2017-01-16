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Tüm Yerel-Sen Süloğlu Belediyesi ile toplu iş sözleşmesini imzaladı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Tüm Yerel-Sen ve Süloğlu Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi Başkanı Savaş Çerkez, Yerel-Sen olarak sendikalarının amacının çalışanların sosyal haklarını sağlamak ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmek olduğunu belirterek, "Bizler de Edirne'de kamu emekçilerinin haklarını en iyi şekilde savunmaya çalışıyoruz. 31 Aralık 2016 tarihinde sözleşme sona erdiğinden tarafımızca tekrar yenilenmiştir. Yenilenen Sözleşme ile Süloğlu Belediyesi kamu emekçilerine her ay maaşlarına ilave olarak verilen 250 TL olan Sosyal Denge Tazminatı bu yıl yüzde 100 oranında artırılarak 500 TL net olacak şekilde 01 Ocak 2017-01 Ocak 2018 tarihlerini kapsayacak şekilde yenilenmiştir" dedi.

Çerkez, sözleşmeye katkı sunan Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'a, sendikaları ve şube yönetimi adına teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Yetkili olduğumuz Uzunköprü Belediyesi, Havsa Belediyesi, Kırcasalih Belediyesi, Orta Edirne Katı Atık Birliğinin ardından Süloğlu Belediyesi ile de Toplu İş Sözleşmesi imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman emekten yana taraf olamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(KU-MK-Y)



16.01.2017 14:32:29 TSI

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