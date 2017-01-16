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Vali Tapsız eşiyle birlikte sevgi evlerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Valisi Süleyman Tapsız eşi Dr. Ayşe Tapsız ile birlikte sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocukları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün ve Sevgi Evleri Müdürü Rıda Çoban'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Tapsız, çocukların oyun, ders alanlarını ve odalarını gezerek İl Müdürü Servet Türegün'den bilgiler aldı. Sevgi Evleri Müdürü Çoban, çocukların kişisel gelişimi ve topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve düzenledikleri çeşitli etkinlikler konusunda Vali Tapsız'a bilgiler verdi. Çocuklarla yakından ilgilenerek sorunlarının olup olmadığını soran Vali Tapsız, kendilerine emanet edilen çocukları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak ve onları iyi birer insan olarak topluma kazandırabilmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Tapsız, "Sevgi ve şefkat ile onları kucaklamalı, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı elimizden geldiğince en güzel şekilde hayata hazırlamalıyız. Onlara sıcak ve sevgi dolu bir yuvanın eksikliğini hissettirmeyecek bir aile ortamı oluşturmamız lazım. Onlar bizim çocuklarımız ve çocuklarımıza da devlet olarak sahip çıkmamız bizim sorumluluğumuz" dedi.

Çocuklarla sohbet eden Vali Tapsız ve eşi, getirdikleri hediyeleri çocuklara verdi. Kurum personeline özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Tapsız ve eşi Dr. Ayşe Tapsız, çocuklara yeniden kendilerini ziyaret etme sözü verdi.

(MD-AH-Y)



16.01.2017 14:34:05 TSI

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