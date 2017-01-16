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20. Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor



ERZURUM (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 20.'si düzenlenecek Tüketici Ödülleri çeşitli kategorilerde yapılacak değerlendirmeler sonucunda sahiplerini bulacak.

Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2016 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2016 Yılı 20. Tüketici Ödülleri" verilecek.

Tüketici ödülleri; Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo- Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Adaylar ya da aday gösterilenler belirlenen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabilecekler.

Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödüllerine" doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız "www.gtb.gov.tr" adresli web sitesinden, 0 312 449 44 11 - 0 312 449 44 73 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

Son Başvuru 27 Ocak

Başvuruların 27 Ocak 2017 Cuma günü Saat 17.30'a kadar, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. No:151 Ek Bina (B Blok) 3. Kat Oda:337 Çankaya/ANKARA" adresine bizzat veya postayla yapılması gerekiyor.

(ÖB-ÖB-Y)



16.01.2017 14:45:04 TSI

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