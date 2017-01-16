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Sinop'ta korkutan yangın



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta bir binanın giriş katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Yangın, Meydan Kapı Mahallesi Aslan Sokak'ta meydana geldi. Ev sakinlerinin il dışında oldukları sırada başlayan yangın, etraftaki vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(OSM-SLH-Y)



16.01.2017 14:50:06 TSI

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