16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram Halk Toplantıları başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:47
Meram Halk Toplantıları başladı
Meram Halk Toplantıları başladı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Meram Halk Toplantıları'nın ilki Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Vatandaşların sorunlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Meram Kaymakamlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Meram Halk Toplantıları'nın ilki Augustus Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Havzan, Mamuriye, Abdülaziz, Şeyh Sadrettin ve Öğretmenevleri mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Halk toplantıları hakkında bilgi veren Meram Kaymakamı Resul Çelik, "Değişik vesilelerle muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu vesileyle sizlerin istek ve taleplerinizi yüz yüze görüşmek suretiyle alacağız. Bundan sonraki planlamalarımızda ve alacağımız kararlarda sizin bize ilettiklerinizin tamamen yolumuzu göstereceğinden emin olabilirsiniz.
Toplantılarımızın Meram için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Halk Toplantıları'nın ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Bu toplantıların çok verimli olacağına inanıyorum. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin iş birliğiyle yapılan bu toplantıların; vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm açısından daha etkili olacaktır" dedi.

"Çok bereketli bir kış yaşıyoruz"
Bu sene oldukça bereketli bir kış yaşandığına dikkat çeken Başkan Toru ise, "İlk yağıştan itibaren 55 ayrı ekibimiz 24 saat esasına göre vardiyalı olarak sahada görev yaptı. Ama kar yağışı sürekli devam ettiği için açılan yolların tekrar tekrar açılması gerekti. Belediyemizin sorumluluğundaki cadde ve sokakları ekiplerimiz toplam 7 defa açmak durumunda kaldı. Ayrıca okullarımızın bahçelerini de 3 kez temizledik. Basit bir örnek vereyim; Muhacir Pazarı'nın çatısını temizleme işini ihale ettik. 16 kişi 4 günde temizleyebildi ve 110 kamyon kar çıktı. Belediyemizin ekiplerine ilaveten piyasadan kepçe, greyder vb. iş makinelerini kiralama yoluna gittik. Kiraladığımız 35 ekip, belediye ekiplerimizle birlikte kar temizleme çalışmalarına katıldı" diye konuştu.
Başkan Toru, toplantıya katılan 5 mahallede yapacakları projeler hakkında da bilgi verdi.
Daha sonra mahalle muhtarları, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar istek ve taleplerini ilettiler.
(AH-Y)

16.01.2017 14:47:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir'de 2016 yılında 189 işyerine ruhsat verildi
YEREL

BEYŞEHİR'DE 2016 YILINDA 189 İŞYERİNE RUHSAT VERİLDİ
Kerpiç evlerin çatıları çökme tehlikesine karşın kardan temizleniyor
YEREL

KERPİÇ EVLERİN ÇATILARI ÇÖKME TEHLİKESİNE KARŞIN KARDAN TEMİZLENİYOR
Mahkumların el emeği ürünleri beğeniye sunuldu
YEREL

MAHKUMLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ BEĞENİYE SUNULDU

Mahkumların el emeği ürünleri beğeniye sunuldu
YEREL

MAHKUMLARIN EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ BEĞENİYE SUNULDU

Başkan Akyürek Karataylı muhtarlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK KARATAYLI MUHTARLARLA BULUŞTU
Konya'da hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

KONYA'DA HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Hükümlü ve tutukluların yaptığı ürünler Konya Adliyesi'nde satışa sunuldu
YEREL

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAPTIĞI ÜRÜNLER KONYA ADLİYESİ'NDE SATIŞA SUNULDU
Beyşehir'e 11 odalı hasta konukevi yapılacak
YEREL

BEYŞEHİR'E 11 ODALI HASTA KONUKEVİ YAPILACAK
Selçuklu için proje üretenlere 2 milyon 811 bin liralık destek
YEREL

SELÇUKLU İÇİN PROJE ÜRETENLERE 2 MİLYON 811 BİN LİRALIK DESTEK
Başkan Tutal'dan MEDAŞ ekiplerine teşekkür
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN MEDAŞ EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
YEREL

BUZ TUTAN GÖLDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
Başkan Tutal'dan zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN TUTAL'DAN ZARAR GÖREN ESNAFA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Buz tutan Beyşehir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş
YEREL

BUZ TUTAN BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
Konya'da bereketli bir kış mevsimi yaşanıyor
YEREL

KONYA'DA BEREKETLİ BİR KIŞ MEVSİMİ YAŞANIYOR
KKTC'li Bakandan Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KKTC'Lİ BAKANDAN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Akşehir'de aile eğitim seminerleri devam ediyor
YEREL

AKŞEHİR'DE AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Medicana'da 'Kalp Gözü Açık Olanlar' Sergisi
YEREL

MEDİCANA'DA 'KALP GÖZÜ AÇIK OLANLAR' SERGİSİ
Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı
YEREL

MEDOVA HASTANESİ, SELÇUKLU MUHTARLARINI AĞIRLADI
Mühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişler
YEREL

MÜHÜRLENEN İŞ YERİNDE KUMAR OYNATMAYA DEVAM ETMİŞLER

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK: