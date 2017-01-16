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Okulda olan okulda kalmadı

- Muğla Bilim Sanat Merkezi'nin düzenlediği 'Fen, Matematik, Mühendislik ve Teknoloji' etkinliğinde Muğla'nın süper beyinleri becerilerini sergilerken, büyükler de etkinliğe dahil oldu.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla milli Eğitim müdürlüğü ve Muğla Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen etkinlikte, küçükler kadar büyükler de etkinliğe dahil oldu.

'Okulda olan okulda kalmasın sloganı ile bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte 10 değişik aktivite gerçekleştirildi. Hashi, Kakuro, Maden Ocağı, Sezar ve Çark şifreleme, Futoshiki, Makey Makey, Mobil uygulamalar, renkli gölgeler, sanal gerçeklik gözlüğü yapımı, A4 kağıdı ile en uzun kule yapımı gibi aktivitelere büyükler de dahil oldu. BİLSEM öğrencilerinin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Milli eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de katıldı.

Etkinlikte gerçekleştirilen aktivitelerin okulda BİLSEM öğrencileri tarafından uygulandığı açıklanırken, büyüklerin Metamatik, Fen, Mühendislik ve Teknoloji alanları ilgisini çekti. BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğin açıkladı.

(BT-İK)



16.01.2017 14:50:28 TSI

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