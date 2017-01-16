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Şüpheli araçtan atılan esrar ele geçirildi



ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polis ekipleri kaçan şüpheli araçtan atıldığı iddia edilen esrar ele geçirirken, araç sürücüsü de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Mahallesi Harküstü Sokak üzerinde 23 plaka şüpheli araca 'dur' ihtarında bulundu. Durmayan araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonrası şüpheli aracı durduran polis, sürücü H.Ç.'yi yakaladı. Araçta bulunan bir şüpheli ise kaçtı. Polis, aracın kaçış güzergahında araçtan atıldığı değerlendirilen 115 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın asker kaçağı olduğu belirlendi. Kaçan diğer şahsın yakalanması için de polis çalışma başlattı.

(HİV-AKK-AŞ-Y)



16.01.2017 14:53:14 TSI

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