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Halk Sağlığı Müdürlüğünden İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürü Yakup İmren, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki ulusal ve yerel basın kuruluşlarını ziyaret eden Halk Sağlığı Müdürü Yakup İmren, İHA Van Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Semra Gümüş Gündüz ile birlikte İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret eden İmren, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutladı. Konuşmalarında halk sağlığının önemine değinen İmren, özellikle aile hekimliğine vurgu yaptı. 2017 yılında açmayı planladıkları sağlıklı yaşam merkezleri hakkında da bilgi aktaran İmren, halk sağlığı bünyesinde yapılan çalışmaları kısaca aktardı.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, ziyaretlerinden dolayı Yakup İmren'e teşekkür etti.

(ATL-MSA-Y)



16.01.2017 15:01:11 TSI

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