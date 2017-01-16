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Sınav yorgunluğunu kayak merkezinde attılar



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü, yurtlarda kalan öğrenciler için Güzeldağ Kayak Merkezinde etkinlik düzenledi.

KYK İl Müdürü Emrullah Güler, öğrencilerin sınav haftası nedeniyle çok yorulduklarını ve bu yorgunluklarını atmaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Güler, "Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin sadece barınma hizmeti almasını istemiyorum. Barınma hizmetinin yanında eğitsel, sosyal, kültürel faaliyetleri de önemsiyorum. Bu açıdan geride bıraktığımız hafta üniversitede final sınavlarının yapıldığı hafta olduğu için öğrencilerimiz çok yoruldu. Biz de öğrencilerimizin bir nebze de olsa yorgunluklarını gidermek için böyle bir etkinlik yapmayı uygun gördük. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze bu konuda bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Güzeltepe Kayak Merkezi işletmecilerine de teşekkür eden Emrullah Güler, "Öğrencilerimizin burada güzel ve eğlenceli anlar yaşamaları için kullanmış oldukları kayak malzemeleri, kayak merkezi işletmecimiz tarafından ücretsiz olarak karşılandı. Bunun için kayak merkezi işletmecilerimize teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de buna benzer faaliyetler yapmaya gayret göstereceğiz. Öğrencilerimizin rahat etmeleri için devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlar dahilinde elimizden geldiğince onlar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(NA-MSA-Y)



16.01.2017 15:05:51 TSI

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