YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Düzce Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı

Düzce Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında belediyenin sahadaki çalışmaları ile yatırımlara yönelik projeler değerlendirildi.

Belediye üst yönetimi ile belediye birimlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, belediye birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda müdürlerden faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Başkan Mehmet Keleş özellikle karla mücadele konusundaki program ve çalışmaların aksatılmadan yürütülmesini istedi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemlere ilişkin yatırımlara yönelik projeler değerlendirildi.

(TT-AY)



16.01.2017 15:11:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER