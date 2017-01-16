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Düzce Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:07
Düzce Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı
Düzce Belediyesinde Koordinasyon Toplantısı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında, her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında belediyenin sahadaki çalışmaları ile yatırımlara yönelik projeler değerlendirildi.
Belediye üst yönetimi ile belediye birimlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, belediye birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda müdürlerden faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Başkan Mehmet Keleş özellikle karla mücadele konusundaki program ve çalışmaların aksatılmadan yürütülmesini istedi. Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemlere ilişkin yatırımlara yönelik projeler değerlendirildi.
(TT-AY)

16.01.2017 15:11:48 TSI
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