YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DOKAP'tan arıcılara 158 bin 731 TL hibe desteği

DOKAP'tan arıcılara 158 bin 731 TL hibe desteği



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından yürütülen "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi ve DOKAP Bölgesi Arıcılık Altyapısının Desteklenmesi Programı" kapsamında 82 arıcıya hibe yoluyla verilen arıcılık malzemelerinin dağıtımı Bayburt'ta düzenlendi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yaşar Siypak ve arıcılar katıldı. Dağıtım töreninde konuşan DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Bayburt için en önemli sektörü arıcılık olarak gördüğünü belirterek, Türkiye'de arıcılığın en iyi Bayburt'ta yapılacağını ifade etti.

Arıcılığın ek iş olarak yapılması yerine tamamen arıcılıkla uğraşan kişiler tarafından yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yüce, "Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili proje yürütüyoruz. Bölgemizdeki bu bitkilerin envanterini çıkartıyoruz. Çeşitli üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye'deki 4 bin tür tıbbi ve aromatik bitkinin yarısı Doğu Karadeniz'de. Böyle bir varlığımız var elimizde. Yakında bölgemizde ve Bayburt'ta bununla ilgili ekim alanları oluşturacağız. Bunun pazarını da oluşturduk. Dünyada bu bitkilerle ilgili çeşitli çalışmalar yapan bir içecek firmasıyla bazı görüşmeler yaptık. Bölgemizde üretilen melisa, ekinezya gibi tıbbi ve aromatik bitkilerin alım garantisini kendilerinden aldık. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda arıcılık içinde düşünüyoruz. Bayburt ilinin tıbbi bitkiler ve arıcılık ile Türkiye de bir numara olacak" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında DOKAP Başkanlığı tarafından hibe yoluyla verilen 158 bin 731 TL tutarındaki arıcılık malzemelerinin 82 üreticiye dağıtımın yapılması ve Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nun DOKAP Başkanı Ekrem Yüce'ye çalışmalarından dolayı plaket vermesinin ardından tören sona erdi.

(RY-OK-Y)



16.01.2017 15:11:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER