16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dündar: "Bizimki milli dava"

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:12
Dündar: "Bizimki milli dava"
Dündar: "Bizimki milli dava"
- Dündar: "Birlik olursak önümüzde kimse duramaz"
- BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Latif oldu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi 26. olağan genel kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde başkanlığa 505 oyla Dr. Ali Emin Latif seçildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yönetime başarılar dileyerek, "Batı Trakya Derneği olarak sadece Batı Trakya'yı değil bütün Balkanlar ve Orta Doğu'yu düşünmek zorundayız. Türkiye'nin büyüklüğü dünyadaki mazlumlara umut oluyor. Biz birliğimizi sağladığımız sürece kimse bizim önümüzde duramaz" dedi.
Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda başkanlık için Hasip Semerci ve Dr. Ali Emin Latif yarıştı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin 15, 16 ve 17'inci dönem başkanlığını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum. 30 yıldır Batı Trakya kongrelerini takip ediyorum. Her kongre çok iddialı ve çekişmeli olur. Çünkü bir davamız var. Batı Trakya sıradan bir dernek değil. Bizimki bir milli davadır. Ben bu davaya 1996 yılında başladım. Bugün derneklerimiz çoğaldı. Her derneğin kendine göre faydası var. Önemli olan diyalog içerisinde olmamız. Ortak bir davamız var ve bu ortak davada birbirimize nasıl güç verebiliriz, birbirimize nasıl destek olabiliriz bunun amacındayız. Bunun kararını verecek olanda işte bu kongrelerimiz" diye konuştu.
Batı Trakya'da 30 yıl önce yaşanan sıkıntıların günümüzde de devam ettiğini ifade eden Başkan Dündar, "Yaşanan sıkıntıların çözümünde yönetim kurulu arkadaşlarımızın yanında olacağız. Dünya değişiyor. 100 yıl önce Balkanlar dünyanın şekillendiği merkezdi. Balkanlar'da başlayan bu şekillenme şuan Orta Doğu'da devam ediyor. Günümüzde hiç bilmediğimiz savaş çeşitleri uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız 'Biz yeniden bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz' diye boşuna demiyor. Orta Doğu'da yanan ateş en çok Türkiye'yi ısıtıyor. 1326'daki kuruluş ruhu ile milletimiz 15 Temmuz'da yeniden ayağa kalktı. Bundan sonra da kimse bu milletin önüne geçemez. Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz kardeşimiz 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Şehit düştükten sonra vatandaşlık verildi. Demek ki bir gönül coğrafyası meselesi bu. Sınırlarımız dışarısındaki gönül coğrafyamız da bizleri ilgilendiriyor. Batı Trakya Derneği olarak sadece Batı Trakya'yı değil tüm Balkanlar ve Orta Doğu'yu düşünmek zorundayız. Türkiye'nin büyüklüğü tüm dünyadaki mazlumlara umut oluyor. Biz birliğimizi sağladığımız sürece kimse bizim önümüzde duramaz. Bu bayrak altında yaşayan insanların ortak değerleri var. Bu değerler bizi bir araya getiriyor. Bu değerlerimize sahip çıkarak herkesi kucaklayarak birlikteliğimize devam edeceğiz. Bugüne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Dr. Ali Emin Latif'e ve yönetim kurulunu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.
(MŞ)

16.01.2017 15:15:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
YEREL

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ
Bursa'da gaz sıkışması sonucu patlama: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA GAZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA: 2 YARALI
Başkan Kurtulan kan bağışladı
YEREL

BAŞKAN KURTULAN KAN BAĞIŞLADI
Başkan Kurtulan kan bağışladı
YEREL

BAŞKAN KURTULAN KAN BAĞIŞLADI
Girişimci adayları sertifika aldı
YEREL

GİRİŞİMCİ ADAYLARI SERTİFİKA ALDI
Yıldırımlılar paylaşıyor
YEREL

YILDIRIMLILAR PAYLAŞIYOR
Darbeler Yıldırım'da masaya yatırıldı
YEREL

DARBELER YILDIRIM'DA MASAYA YATIRILDI
Bursaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

BURSASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Bursa'da altınları çalan zanlıyı gençler yakaladı
YEREL

BURSA'DA ALTINLARI ÇALAN ZANLIYI GENÇLER YAKALADI
Esentepe'ye modern muhtarlık binası
YEREL

ESENTEPE'YE MODERN MUHTARLIK BİNASI
Oryantiringe Erkek Lisesi damgası
YEREL

ORYANTİRİNGE ERKEK LİSESİ DAMGASI
Akademisyenler sorunlara çözüm için araştıracak
YEREL

AKADEMİSYENLER SORUNLARA ÇÖZÜM İÇİN ARAŞTIRACAK
İlçelerde altyapı seferberliği
YEREL

İLÇELERDE ALTYAPI SEFERBERLİĞİ
&quot;Bursa 2016'da yatırımdan vazgeçmedi&quot;
YEREL

"BURSA 2016'DA YATIRIMDAN VAZGEÇMEDİ"
Sarıkamış şehitleri İnegöl'de anıldı
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İNEGÖL'DE ANILDI
Selvili Cadde'ye viyadüklü çözüm
YEREL

SELVİLİ CADDE'YE VİYADÜKLÜ ÇÖZÜM
Bursa, 2016'da Yatırımlardan Vazgeçmedi
YEREL

BURSA, 2016'DA YATIRIMLARDAN VAZGEÇMEDİ
Aysever Nâzım'ın hayatını müzikli gösteriyle anlattı
YEREL

AYSEVER NÂZIM'IN HAYATINI MÜZİKLİ GÖSTERİYLE ANLATTI
Boyalıca'da yollar yenileniyor
YEREL

BOYALICA'DA YOLLAR YENİLENİYOR
Mudanyalılar yetimlerine sahip çıktı
YEREL

MUDANYALILAR YETİMLERİNE SAHİP ÇIKTI
&quot;MÜSİAD Bursa Şubesi 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı&quot;
YEREL

"MÜSİAD BURSA ŞUBESİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI"
Bursaspor'da kupa mesaisi başladı
YEREL

BURSASPOR'DA KUPA MESAİSİ BAŞLADI
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK:
Bursa'da otomobilin durakta bekleyenlere çarpması
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİLİN DURAKTA BEKLEYENLERE ÇARPMASI