Bafra Elif Nur'a ağladı
- Başkan Yılmaz acılı aileyi yalnız bırakmadı
(Fotoğraflı)
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Nur Dişli(19) toprağa verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Elif Nur Dişli'nin cenaze törenine katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.
Samsun-Sinop karayolu üzerinde Tosköy Kavşağı yakınlarında dün gece Bedirhan Dişli tarafından kullanılan otomobilin aynı istikamete seyir halindeki Muhammet Dağdeviren tarafından kullanılan otomobile çarpmasından sonra takla atarak karşı şeritten gelen İlker Tatar'ın kullandığı kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasından Elif Nur Dişli feci şekilde can vermiş, Bedirhan Dişli de ağır yaralanmıştı.
Korkunç kaza iki kardeşi birbirinden koparırken Elif Nur Dişli bugün Bafra'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılarak ayakta durmakta güçlük çeken Elif Nur'un ailesinin acısını paylaşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, aileye sabır ve başsağlığı diledi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Nur Dişli, Bafra Yakıntaş Toktamış Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenazeye Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.
(SAM-SLH-Y)
16.01.2017 15:16:57 TSI
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