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BEÜ, TEKNOPARK Projesinin sunumunu yaptı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:12
BEÜ, TEKNOPARK Projesinin sunumunu yaptı
BEÜ, TEKNOPARK Projesinin sunumunu yaptı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından hazırlanan TEKNOPARK projesinin sunumu gerçekleştirildi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Çaycuma MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ve beraberindeki heyet Zonguldak Valisi Ali Kaban'ı ziyaret etti.
BEÜ Ahşap Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından şehit ailelerine hediye edilmek üzere tasarlanan ahşap oyuncaklar da teslim edildi. Bir süre önce hazırlanan oyuncakların sevgi evlerindeki çocuklara da hediye edildiğini hatırlatan Vali Ali Kaban, merkezin Türkiye'de örneği olmayan tek yer olduğuna dikkat çekti.
BEÜ'nün başarılarının da altını çizen Vali Ali Kaban, "Daha önce yerinde görmüştük. Gayet güzel çalışmalar var. Türkiye'de bu anlamda örneği az bulunur. Geliştirilmesi için değişik projeler üzerinden destek verilerek çalışmalar yapalım demiştik. Şehit ailelerinin çocuklarına paketler halinde bu oyuncak hediyeler teslim edilecek" diye konuştu.
Vali Ali Kaban; Filyos Vadi Projesi'nin hayata geçmesiyle bölgede gecekondulaşmanın önüne geçmek için yeni kentleşmeye uygun çalışma başlatıldığını da hatırlattı. Filyos Vadi Bölgesindeki 110 hektarlık kuş cenneti olduğunu ve bu alanla ilgili BEÜ'den çalışma beklediklerini belirten Kaban, şöyle devam etti:
"Özellikle bölgemizde artık yoğun bir şekilde gündeme gelen Filyos Projesi ve sonrasında oluşacak olan yoğunluklar, bir taraftan da değişik yerel düzeydeki, Zonguldak ve BAKKA düzeyindeki çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor. Bunun bir parçası olanak Özel İdare yeni kentleşmeye uygun bir çalışmayı başlatmıştı. O çalışma bir hayli ilerledi. Özellikle İller Bankası projeye destek verdi. İller Bankası üzerinden bir ihale süreci yaşandı. Alt yapısını da BEÜ hazırlamıştı. Onun orada bir 50 bin nüfuslu kentin oluşumuna uygun bir imar planı yaklaşık 4 bin nektar civarındaydı. Bir yerleşmenin oluşması için oranın da yarın kötü kentleşmeye bir gecekondulaşmaya uğramaması için bir ön hazırlıktı. BEÜ ve Özel İdarenin çabasıydı. Bir diğer kısmı o konuda ben üniversitemizin de destek vermesini bekliyorum. Bölgede 110 hektarlık kuş cenneti var. Bu alan hemen oluşacak olan limana ve endüstri bölgesine komşu olacak. Bölge, Türkiye kuşlarının önemli bir kısmını arz ediyor. Diğer çalışmalara koşut yapılması gerekiyor. Bakanımız ve Başbakanımız da belirttiler. Buranın çevre dostu olacağını belirttiler. BEÜ'ye de bu hususta ihtiyaç var. Bir diğer de TEKNOPARK konusudur. Üniversitemizin bölgede konuşlandırmak üzere Zonguldak'ı bir merkez olarak ona uygun bir tarzla, çalışması var. Üniversitenin; hassasiyetleri dengeli bir şekilde gerek merkez; gerek ilçeler olmak üzere gerek vadi bölgesi olmak üzere bunları gerek toplumsal, gerek ekonomik gelişmeleri göz önünde tutarak yatırımlarını, oralardaki okullaşma çalışmalarını dengelediklerini görüyorum. Üniversitemizin her türlü anlamdaki çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz."
Filyos Vadi Projesi'ndeki alanla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü ile çalışmaları olduğunu ifade eden Rektör Mahmut Özer, TEKNOPARK projesini aktardı. Rektör Özer, "OBM ile bir toplantımız var. Bu çerçevede yapılacak çalışmalarda destek vermeye hazırız. TEKNOPARK'ın özelliği Zonguldak ve çevresindeki girişimcilerin yer alacağı bir şirket olacak. Arkadaşlar yoğun bir saha çalışması yaptılar. Elde edilen bulgular sürdürülebilir bir TEKNOPARK olabileceğini gördük. Çoğu üniversiteler teknoparklar kuruyor ama sürdürülebilirlik önemli. Üzülmez'deki boş binamızı kullanmayı öngörüyoruz" ifade etti.
Yapılan sunumda ise Teknoparkların rekabette üstünlük getirdiği, masraflarda azalma, gelir ve kurumlar vergisi, katma değer vergisi istisnaları ile nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına olumlu katkılar sağladığı belirtildi.
(OA-OA-Y)

16.01.2017 15:12:42 TSI
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