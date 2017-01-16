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Yazar Demet Kaya "Atlantisin Oyunu" romanıyla okurla buluştu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yazar Demet Kaya, 15 yıllık araştırması sonucu kaleme aldığı ilk romanı "Atlantisin Oyunu" ile Çukurova Kitap Fuarı'nda okurla buluştu.

Romandaki tablet bilgilerin yıllar süren çalışmaların sonucu ortaya çıktığını ve yazıya dökmesinin bir senesini aldığını söyleyen Demet Kaya, "Tabletlerin verdiği bilgiler bir kitaptan, iki kitaptan öğrenilecek bilgiler değil. Şimdiye kadar çıkmış olan birçok kitabın araştırma kitaplarının akademik kitapların bilgileri. Ben bunları birleştirip çok akıcı güzel içerisinde birçok ruhsal bilgilerin olduğu kadim bilgilerin olduğu roman yazdım" dedi.

İlk kitabıyla Çukurova Kitap Fuarı'nda yer aldığını belirten yazar Kaya, "Kitabın en büyük özelliği bizim insanlarımız açısından eski tabletlerde tufanla yok olan iki medeniyetten bahsederler. Güneş İmparatorluğu Mu ve Atlantis İmparatorluğu diye. Atatürk Mu'yu araştırması için Tahsin Mayapek'i Meksika'ya elçi olarak göndermiştir. Çünkü orada Mayan Tabletleri'nde Güneş İmparatorluğu Mu'dan bahseder. Tahsin Bey oradaki bilgileri alıp Ankara'ya gelir ve daha sonra Hindistan'a gönderir. Atatürk'ün araştırdığı genel bilgi, alfabeler çok uygun olduğu için Türklerin Mu Medeniyeti'nden geldiği düşüncesiydi. Mu İmparatorluğu'nu Türkiye ilk öyle duydu" ifadelerini kullandı.

(ELF-Y)



16.01.2017 15:16:48 TSI

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