Hamamcıoğlu'ndan tasarruf uyarısı

ANTALYA (İHA) - Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, enerji tüketimine ve tasarrufuna dikkat çeken Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, bilinçsiz tüketimin arttığını söyledi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirten Hamamcıoğlu, yüzde 70'ee varan enerji ithalatının, ekonomi ve vatandaş üzerinde büyük bir fiyat baskısı yarattığını dile getirdi. Kalkınmakta olan Türkiye'nin enerji ihtiyacının da buna bağlı olarak attığın ifade eden Hamamcıoğulu, " Ülkemizin % 70'leri aşan enerji ithalat bağımlılığının, ülke ekonomisi ve milletimiz üzerinde enerji fiyatlarını önemli bir baskı unsuru haline getirdiği bilinmektedir. Kalkınmakta olan ve nüfusu hızla artan bir ülke olan Türkiye'nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynaklarımızın bilinçsizce tüketilmeye başlanmasına neden olmuştur. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirmiştir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu sayesinde hem sanayicimiz aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacak, hem de ülkemiz enerji darboğazından kurtulacaktır" şeklinde konuştu.



"Tasarruf potansiyeli yüksek"

Enerji tüketimindeki tasarruf potansiyeline değinen Hamamcıoğlu, "Türkiye'de enerji tüketiminde toplam yaklaşık 11.5 milyon TEP tasarruf potansiyeli vardır. Konutlarda yaklaşık %35 enerji tasarrufu yapma potansiyeli vardır. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'de ısıtma ve aydınlatmada kullandığımız enerjinin %35'ini israf ediyoruz. Ayrıca ülkemizde kullandığımız enerjinin yabancı kaynaklı, yabancı para birimi ile satın alınan ve ana vanası yabancıların elinde olan bir enerji kaynağı olduğu unutulmamalıdır" dedi.

"Yenilenebilir enerjiye ağırlık verilmeli"

Yenilenebilir enerjiye ağırlık verilip dışa bağımlılığın azaltılabileceğine dikkat çeken Ayşen Hamamcıoğlu, "Enerji verimliliği uygulamalarının etkinleştirilmesi ve enerji tasarrufu sağlanması; yeterince değerlendirilmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi; birincil enerji tüketimi ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, Ülke ekonomimiz için öncelikli hedef olmalıdır. Enerji tasarrufu, yabancı kaynaklı olan enerjiden tasarruf ederek sadece bireysel ve ülke ekonomisine katkı sağlamaz, aynı zaman da hava ve çevre kirliliğinin de tasarruf oranında azalması anlamına gelmektedir. Gelecek nesillere hem ekonomisi güçlü hem de çevre açısından yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyorsak biran evvel enerji konusunda gereken tüm tedbirleri almamız gerekmektedir" diye konuştu.



"Her türlü görevi gönüllü kabul ediyoruz"

Gelecek nesiller ve milli ekonomi için enerji sorununun çözümü noktasında her türlü görevi gönül olarak kabul edeceklerini dile getiren Hamamcıoğlu, "MMO Antalya Şubesi olarak enerji sorununun çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü teknik görevi; gerek milli ekonomimiz adına gerekse de gelecek nesiller adına gönüllü olarak kabul ediyoruz. Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla vatandaşlarımız enerji tasarrufu ve hava kirliliği noktasında uyarıyor, aşağıda sıraladığımız tedbirleri uyguladıkça hem hava kirliliğini önlemiş olacaklarını hem de şahsi ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kamuoyuna bildiriyoruz" diye konuştu.



16.01.2017 15:20:15 TSI

